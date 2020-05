Arrivano puntuali le anticipazioni settimanali di Una Vita. La TV Soap iberica, giunta ormai alla quinta stagione, viene trasmessa da Canale 5 dal lunedì alla domenica, con esclusione del sabato, alle 14.10.

Nella settimana dal 31 maggio al 5 giugno ci saranno diversi colpi di scena. Telmo tornerà ad Acacias e verrà accolto con gioia da Lucia. I due avranno una conversazione molto importante che riguarderà il piccolo Mateo. Intanto, Genoveva scoprirà che un pericoloso criminale è riuscita a rintracciarla e sarà costretta a sottostare alle sue minacce. Bellita continuerà la sua ricerca per trovare un pretendente adatto a Cinta, purtroppo le cose non andranno come programmato.

Una Vita, spoiler dal 31 maggio al 5 giugno: Lucia accoglie Telmo con gioia

Le anticipazioni di Una vita rivelano che Telmo, dopo essere stato per poco tempo lontano da Acacias, deciderà di tornare. Lucia, anche se non vorrebbe mostrare i suoi veri sentimenti, non riuscirà a nascondere la sua gioia. Telmo, però, avrà una notizia sorprendente per lei: ha svolto delle indagini che gli hanno permesso di accertare la paternità di Mateo. È lui il vero padre del piccolo. Lucia a questo punto sarà costretta a rivelargli la verità e confermerà la veridicità delle sue scoperte. La donna ammetterà anche di non essere stata scorretta perché Eduardo è perfettamente a conoscenza dei fatti.

Nel frattempo, Bellita continuerà la ricerca per trovare il fidanzato perfetto da presentare a sua figlia.

Cinta proverà in tutti in modi ad annullare l'appuntamento con Norberto, ma alla fine rimarrà colpita dal ragazzo. Questa volta, saranno Emilio e la domestica Arantxa a non essere convinti e a nutrire dei dubbi sul giovane. Il loro istinto non avrà torto perché Norberto cercherà di far ubriacare Cinta.

La ragazza tornerà a casa sconvolta.

Trame di Una Vita fino al 5 giugno: Genoveva viene minacciata da Ariza

Nelle prossime puntate di Una Vita, Genoveva e Samuel cercheranno di distogliere l'attenzione dagli ultimi eventi e andranno ad assistere all'opera. In realtà. però, le cose non andranno come previsto perché verranno spiati da Ariza.

Egli riuscirà a mettersi in contatto con Genoveva e le ordinerà di fargli conoscere il senatore Tapia. In caso di rifiuto, il criminale dirà di essere pronto a mettersi in contatto con Cristobal.

Intanto, Felipe riceverà una proposta di lavoro allettate. Finalmente, inizierà a pensare di poter recuperare tutto ciò che ha perduto a causa dell'alcool, ma ben presto scoprirà che è stato Ramon a organizzare tutto. Nel frattempo, Genoveva, nonostante i suoi sforzi per nascondere la minaccia di Ariza, verrà scoperta da Samuel.