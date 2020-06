Risalgono allo scorso 3 giugno le anticipazioni sull'ultima registrazione stagionale di Uomini e donne. Il blog Vicolo delle News ha informato i fan del dating-show che la scelta di Giovanna Abate sarebbe avvenuta in studio circa una settimana prima della messa in onda su Canale 5. Stando a quello che riporta Isa&Chia, però, non ci sarebbero certezze sulla risposta che Sammy Hassan ha dato alla tronista: sul web si rincorrono i Gossip su un possibile colpo di scena tra i due protagonisti del Trono classico.

News sulla scelta di Giovanna a Uomini e Donne

Il lieto fine per Giovanna Abate a Uomini e Donne potrebbe non essere scontato come molti credevano.

Dopo aver letto le anticipazioni di Vicolo delle News sulla scelta della romana che è stata registrata il 3 giugno, la maggior parte dei telespettatori erano ormai certi che si fosse formata una nuova coppia.

Si diceva, infatti, che la tronista avesse preferito Sammy Hassan a Davide Basolo (cosa che si aspettavano in tantissimi) e che lui abbia risposto con un "sì" alla proposta di lei di conoscersi lontano dalle telecamere.

Il blog Isa&Chia, però, nelle ultime ore ha insinuato dei dubbi soprattutto sulle parole che avrebbe usato il corteggiatore per commentare la decisione della ragazza che ha frequentato per mesi nel dating-show.

"Sembra che le parole di Sammy che sono circolate in questi giorni, non siano proprio quelle che avrebbe detto lui alla tronista dopo la scelta", si legge in rete in queste ore.

Mistero sulla risposta di Sammy dopo la scelta a Uomini e Donne

"Ci risulta che la scelta sia stata caratterizzata da un colpo di scena che spiazzerà i telespettatori", si legge ancora su Isa&Chia in questi giorni.

Dunque, secondo tutte queste indiscrezioni, al momento non c'è alcuna certezza su come è andata a finire tra Sammy e Giovanna: assodato il fatto che la tronista abbia scelto il romano, non è scontato che lui abbia risposto di sì.

Nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne, infatti, Hassan ha ripetuto più volte che le tante discussioni che ci sono state tra lui e Giovanna Abate lo facevano propendere per un no alla scelta: che il lieto fine che tanti speravano non ci sia stato?

In realtà, l'articolo del blog sopra citato potrebbe anche essere interpretato in altro modo: il colpo di scena del quale si parla, potrebbero essere delle dichiarazioni d'affetto inaspettate di Sammy a Giovanna, oppure delle promesse che i due potrebbero essersi scambiati davanti alle telecamere prima di diventare una coppia a tutti gli effetti.

Carlo e Sara forse vicini alla scelta a Uomini e Donne

I dubbi che sono nati di recente sulla scelta di Giovanna, saranno fugati tra pochi giorni: lunedì 8 giugno, infatti, andrà in onda la puntata di Uomini e Donne dedicata alla Abate e alla sua decisione definitiva tra Sammy e Davide. Il pubblico del dating-show, dunque, sta per scoprire come si è concluso il percorso alla ricerca dell'anima gemella della romana, che è stata un volto di riferimento dell'intera stagione del programma (prima è stata corteggiatrice di Giulio Raselli e subito dopo tronista).

Altre indiscrezioni che circolano nelle ultime ore sui protagonisti del Trono Classico, sono quelle riguardanti Carlo Pietropoli e Sara Shaimi.

Sul web, infatti, si vocifera che entrambi i ragazzi abbiano fatto la loro scelta nonostante la loro avventura su Canale 5 si sia interrotta a marzo (per l'emergenza sanitaria che ha colpito l'Italia) e non sia più ricominciata.

Il veneto avrebbe deciso di conoscere meglio Ginevra Mancini (deludendo Cecilia Zagarrigo), mentre l'assistente di volo starebbe approfondendo la frequentazione con Sonny Di Meo (lui avrebbe registrato delle Instagram stories nella casa di lei).