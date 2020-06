C'era molta attesa per la messa in onda della puntata di Uomini e donne del 5 giugno 2020 dove Sirius ha fatto una sorpresa a Gemma andando a trovarla a casa. Il giovane ha chiesto di passare l'esterna senza telecamere, preludio secondo molti, dell'atteso primo bacio tra i due. Sia Gemma che i telespettatori sono rimasti delusi dato che, Nicola, si è limitato solo a un abbraccio amichevole, sostenendo di essersi trovato in imbarazzo di fronte ad una donna matura, parole che hanno scatenato la reazione di Tina, la quale senza mezzi termini ha dato del bugiardo al 26enne, convinta sempre più che il giovane stia solo prendendo in giro Gemma Galgani.

Uomini e Donne: tra Gemma e Sirius ancora nessun bacio

Sembrava essere arrivato il momento tanto atteso del primo bacio tra Sirius/ Nicola Vivarelli e Gemma Galgani, ma le speranze del pubblico di U&D sono svanite dopo la messa in onda della puntata di ieri 5 giugno 2020. Tra la coppia più discussa di questa stagione di Uomini e Donne non vi è stato niente di più di un semplice abbraccio, nonostante i due abbiano passato del tempo da soli senza telecamere. Proprio su espressa richiesta di Sirius, infatti, l'esterna organizzata dal 26enne a casa della dama torinese, si è conclusa senza la presenza degli operatori. Per tale motivo, il pubblico e gli opinionisti del programma di Maria De Filippi, erano convinti che tra loro qualcosa fosse accaduto.

U&D, niente bacio tra Gemma e Nicola: la dama delusa

Dal racconto fatto prima da Gemma e poi da Sirius in puntata si evince che i due, una volta rimasti soli, abbiano parlato in modo piacevole della loro conoscenza. Il tutto, secondo le parole della dama torinese, sarebbe avvenuto in modo piuttosto amichevole.

Gemma si è ritrovata quindi al centro dello studio a rispondere alle domande incalzanti di Tina, facendo intuire di essere rimasta un po' delusa dal mancato bacio.

Tina non crede alla buona fede di Sirius: 'Sei un grandissimo bugiardo'

Anche Sirius, entrato nello studio di U&D in un secondo momento, si è ritrovato a dover dare spiegazioni all'opinionista sull'argomento bacio.

Il giovane è parso parecchio infastidito ed ha ammesso che in esterna non si era creata la situazione giusta per qualcosa in più, rivelando anche il suo imbarazzo a lasciarsi andare di fronte ad una persona più grande di lui. Parole che hanno fatto infuriare Tina, la quale ha cominciato a inveire contro Nicola: "Sei un grandissimo bugiardo". L'opinionista non ha mai creduto all'attrazione di Sirius nei confronti di Gemma e le parole del corteggiatore sembrerebbero, in effetti, suffragare la sua tesi. Sirius sta bluffando con Gemma? Certo è che, il mancato bacio tra i due, non depone a favore di Nicola, il quale nonostante tutto, continua a sostenere di essere interessato alla dama torinese.