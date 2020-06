A mettere il bastone presto tra le ruote a Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir), protagonisti principali della Serie TV DayDreamer - le ali del sogno non saranno soltanto Aylin ed Emre. Gli spoiler turchi raccontano che nelle prossime puntate si assisterà all’improvviso ritorno di Polen (Kimya Gokce Aytac), l’ex fidanzata del ribelle fotografo. A causa di quest’ultima l’aspirante scrittrice entrerà in crisi, precisamente per averla sorpresa nella villa dei Divit proprio quando vorrà far sapere al suo capo di amarlo.

La sorella di Leyla rimarrà spiazzata, nell'istante in cui la sua rivale le dirà di essere tornata in Turchia per far battere il cuore di Can di nuovo per lei.

DayDreamer, trame turche: Sanem non si dichiara a Can a causa di Polen

Nel corso degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 tra qualche settimana, Sanem rinuncerà a dichiarare il suo amore a Can dopo aver scoperto di essere stata vittima di un inganno. La giovane sceglierà di non essere sincera con il primogenito di Aziz, quando verrà a conoscenza che Emre ha cercato di far fallire la Fikri Harika con il suo aiuto. Non appena saprà che il famoso fotografo se ne andrà via dalla Turchia, la sorella di Leyla metterà piede nella dimora dei Divit per invitare il proprio amato a non partire. Inoltre Aydin farà presente al figlio maggiore di Aziz di essere disposta a non cercare più il misterioso Albatros, per recuperare il loro rapporto.

Proprio quando Sanem sarà intenzionata a confessare i suoi sentimenti a Can farà l’ennesimo passo indietro, poiché ad accoglierla al posto dell'uomo ci sarà Polen. Quest’ultima si presenterà all’aspirante scrittrice in modo affettuoso, e le dirà di aver lasciato il suo laboratorio di fisica a Londra in modo temporaneo per chiarire con il primogenito del Divit.

Polen dopo aver sottolineato a Sanem di non aver accettato il fatto che Can abbia messo fine alla loro relazione per telefono, temerà che il suo storico ex fidanzato possa avere un’altra donna. I sospetti della donna però non si concentreranno affatto su Aydin. Mentre quest’ultima farà fatica a nascondere la sua amarezza dopo aver ascoltato le parole della rivale, Can nel corso di una conversazione con la sua ex le dirà chiaramente che la loro storia d'amore non funzionava già da diverso tempo.

Aydin scambia Levent per Albatros, Polen decide di rimanere ancora ad Istanbul

Nonostante ciò, Polen non vorrà separarsi dal primogenito di Aziz per alcuna ragione, infatti decisa a farlo tornare tra le sue braccia rimarrà nell’abitazione dell’uomo per tre giorni. In seguito Polen prenderà parte ad una cena di lavoro in cui ci saranno anche Can, Sanem, e Levent, colui che catturerà l’attenzione dell’aspirante scrittrice. Mentre quest’ultimo verrà scambiato per Albatros da Aydin, l’ex fidanzata del fotografo berrà qualche bicchiere di troppo. Al termine della serata il primogenito di Aziz sottolineerà a Polen di voler rimanere da solo, e se ne andrà via senza svelarle la sua destinazione.

A questo punto la donna si rivolgerà a Sanem, che la condurrà in un capanno situato nel bosco frequentato spesso da Can.

Non appena quest’ultimo osserverà alcune fotografie di Aydin, la sua ex non farà fatica a capire che la sua nuova dipendente potrebbe essere la responsabile della loro rottura. Per finire Polen fingerà di non aver visto nulla, e deciderà di trattenersi ancora ad Istanbul.