L'attore turco Can Yaman sta per tornare sul piccolo schermo italiano. L’ex interprete di Ferit Aslan, già protagonista della soap ‘Bitter Sweet - Ingredienti d’amore’, vestirà infatti il ruolo di un fotografo di talento chiamato Can Divit nella Serie TV ‘DayDreamer - le ali del sogno’, in onda su Canale 5.

Nella quarta puntata, che verrà trasmessa il 15 giugno, la timida e sognatrice Sanem Aydin (Demet Özdemir) sarà sempre più decisa ad aiutare i suoi genitori a continuare a gestire la loro attività commerciale.

Emre Divit (Birand Tunca) quando saprà del problema della giovane dipendente della Fikri Harika le chiederà di spiare suo fratello Can, per poterlo rovinare professionalmente.

Dopo aver accettato di collaborare con il contabile, la sorella di Leyla entrerà nella villa dei Divit ma si farà sorprendere proprio dal suo datore di lavoro.

DayDreamer, trama 15 giugno: Emre disposto ad aiutare economicamente Sanem

Lunedì 15 giugno sulla rete ammiraglia Mediaset andrà in onda il quarto episodio della serie tv turca che farà compagnia al pubblico per tutto il periodo estivo. Le anticipazioni segnalano che Can non smetterà di porsi una domanda: il capo della Fikri Harika si chiederà infatti chi possa essere la misteriosa ragazza che al teatro ha scambiato per la sua fidanzata Polen. Al primogenito di Aziz però non sfuggirà un particolare, poiché si ricorderà che la fanciulla in questione profumava di fiori di campo.

Nel contempo Emre dimostrerà di provare ancora un risentimento nei confronti del fratello, con cui non è mai andato d’accordo. Il figlio minore del Divit coglierà l’occasione quando scoprirà che Sanem, una nuova dipendente dell’azienda di famiglia, necessita di un aiuto economico. Emre infatti si dirà disposto a dare all’Aydin il denaro che le serve per salvare il negozio dei suoi genitori, ma in cambio dovrà fargli avere delle informazioni sulle campagne realizzate da Can.

Il secondogenito di Aziz mette in cattiva luce il fratello, la Aydin mente a Can

Il secondogenito di Aziz per convincere Sanem ad accettare la sua proposta, le farà intendere che l’obiettivo di suo fratello è quello di rovinare la Fikri Harika per venderla. La sorella di Leyla - seppur a malincuore - si adeguerà alla volontà di Emre, visto che su sua richiesta si introdurrà furtivamente a casa dei Divit per mettere le mani in dei documenti che Can non dovrebbe trovare.

Quest’ultimo non appena vedrà la sua dipendente nella propria dimora riconoscerà subito il profumo della donna, e la farà sentire in imbarazzo.

In particolare, Sanem interromperà il figlio maggiore di Aziz mentre sta facendo una doccia calda. A questo punto, la Aydin - costretta a trovare una giustificazione - si inventerà una bugia: la giovane farà credere al suo datore di lavoro di essere lì con il consenso di Emre, per recuperare un suo oggetto.