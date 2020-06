In questi giorni, come di consueto, tutte le maggiori emittenti televisive stanno chiudendo i palinsesti per la prossima stagione. Se quelli della Rai saranno presentati ad inizio luglio, attraverso una conferenza streaming, sulle novità delle reti del Biscione ancora non si sa nulla. Nel corso delle settimane, ovviamente, i rumors hanno iniziato a circolare. Al di là delle riconferme di vari programmi storici di Mediaset, come Uomini e Donne e Pomeriggio 5, quello che aveva incuriosito i fan era la questione riguardante Barbara d’Urso. Era stato Davidemaggio.it a lanciare per primo l’indiscrezione per cui Barbara avrebbe perso la conduzione sia del suo Grande Fratello Nip sia di Domenica Live.

In occasione di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Barbara ha smentito categoricamente questi rumors e ha dato appuntamento a settembre con i suoi tre programmi storici, a cui dovrebbe aggiungersi anche il GF17.

Barbara d’Urso ridimensionata a Mediaset?

Stando alle indiscrezioni di DavideMaggio.it, ad avere la meglio sulla conduttrice napoletana, sarebbe stato il suo collega Alfonso Signorini. Reduce dal grande successo con la quarta edizione del GFVIP, la dirigenza Mediaset avrebbe voluto affidargli anche l’edizione con persone comuni del papà di tutti i reality e un programma domenicale. Tanti sono stati i fan della conduttrice a lamentarsi di questa ipotesi. “Come previsto da tempo, a settembre sono in palinsesto con Pomeriggio 5 che riparte il 7, mentre il 13 sarà la volta di Live-Non è la d’Urso e di Domenica Live, pronta a ripartire dopo la sospensione dovuta dall’emergenza”.

Queste sono state la parole dichiarate dalla conduttrice. Se Alfonso Signorini dovesse approdare anche alla domenica pomeriggio, con molta probabilità, andrà a ricoprire lo spazio dedicato alle fiction, nella fascia oraria delle 14-17.20.

Barbara d’Urso conferma il ritorno del Gf

L’ipotesi lanciata da Maggio era stata poi ripresa anche da Tvblog.

Entrambi i siti avevano ipotizzato una conduzione alla spagnola per il Grande Fratello. Tutte e due le edizioni del reality, quindi, sarebbero state condotte dalla stessa persona. Sempre Barbara ha però dichiarato: “Anche il Grande Fratello Nip tornerà”. Nel frattempo la conduttrice ha raccontato le sensazioni provate in questi mesi, quando andava in onda senza pubblico.

Ha detto che durante le prime due settimane è stato una brutta esperienza, in quanto, da più di 12 anni, è abituata ad un contatto diretto con il suo pubblico presente in studio. Ovviamente, come tutti, l’augurio che si fa è che tutto possa tornare al più presto alla normalità.