Anche se Uomini e donne è in pausa fino a settembre, molti suoi protagonisti recenti o del passato continuano ad animare il Gossip nostrano con le loro vicende amorose. Veronica Ursida del trono over, per esempio, sui social ha lasciato intendere che le cose tra lei e Giovanni non vanno benissimo. Oscar Branzani, invece, si vocifera che si stia ricongiungendo alla storica ex Eleonora Rocchini: i due hanno pubblicato foto e video degli stessi posti in questi giorni.

Veronica dubbiosa dopo la fine di Uomini e Donne

Il futuro di Veronica Ursida a Uomini e Donne, è tutt'altro che definito. Sebbene la dama abbia deciso di abbandonare lo studio assieme a Giovanni in una delle ultime puntate andate in onda, non è detto che a settembre lei non torni ad occupare il suo solito posto nel parterre.

Secondo quello che dichiarano i due protagonisti di questa storia, infatti, le cose tra loro non andrebbero affatto bene: lei si mostra malinconica e dubbiosa su Instagram, lui si affida a dei modi di dire poco positivi per descrivere il periodo che sta vivendo.

Chiacchierando con i suoi follower, ad esempio, la romana si è lasciata sfuggire una risposta al passato che potrebbe anticipare una fine inaspettata tra lei e il cavaliere: "A me interessava molto, vedremo".

Il napoletano, dal canto suo, nei giorni scorsi ha pubblicato una Instagram Stories nella quale metteva in risalto il seguente proverbio: "Meglio soli che male accompagnati".

La conoscenza tra Veronica e Giovanni, dunque, potrebbe essere già terminata e le possibilità che lei torni tra i protagonisti del dating-show dopo l'estate sono sempre maggiori.

Oscar ed Eleonora forse al mare insieme: voci sull'ex coppia di Uomini e Donne

Una coppia nata a Uomini e Donne che avrebbe deciso di darsi l'ennesima possibilità, è quella formata da Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. Sono un bel po' di giorni, infatti, che sui social network impazza il gossip su un probabile ritorno di fiamma in corso tra l'ex tronista e la ragazza con la quale è stato per oltre tre anni tra alti e bassi.

Ad alimentare i rumors su questo rapporto d'amore, sono le stories che entrambi i giovani stanno pubblicando sui loro profili Instagram in questa metà di giugno.

Alcune ore fa, per esempio, sia la toscana che il napoletano hanno condiviso sui rispettivi account una foto dello stabilimento balneare dove si stavano rilassando: i più attenti non hanno potuto non notare che il luogo è lo stesso e anche l'orario in cui ci sono stati.

Le voci su un riavvicinamento in corso tra Eleonora e Oscar, comunque, circolano da qualche settimana: da quando è diventato possibile spostarsi dalla propria abitazione, la ragazza si è trasferita a Napoli, città dove vive e lavora il suo storico compagno e sua sorella Dalila (la quale l'ha accusata di averle "rubato" il fidanzato Nunzio quasi un anno fa).

News sulla nuova stagione di Uomini e Donne

Un'altra notizia che sta impazzando di recente su Uomini e Donne, è quella lanciata da Il Fatto Quotidiano su come dovrebbero svolgersi le puntate della nuova edizione del dating-show.

Stando a quello che si vocifera con insistenza da qualche giorno, a partire da settembre non dovrebbe più esserci una distinzione tra trono classico e trono over: Maria De Filippi avrebbe deciso di unire le due versioni del suo programma in una sola, facendo convivere nello stesso studio sia i tronisti giovani che le dame e i cavalieri senior.

L'esperimento che è stato fatto nel mese di maggio sull'interazione in studio tra il percorso di Giovanna Abate e quello dei membri del parterre, sembra si sia rivelato vincente: anche gli ascolti che ha ottenuto la trasmissione Mediaset nelle scorse settimane sono più che soddisfacenti.