Dopo la fine dell'ultima stagione di Uomini e donne, Nicola Vivarelli e Gemma Galgani continuano ad essere al centro dell'attenzione mediatica. La coppia, nata durante la pandemia di Coronavirus al dating-show di Maria De Filippi, fa discutere nelle ultime ore per via di una nuova storia che il 26enne ha condiviso con il web e parlerebbe proprio della dama torinese conosciuta in tv.

Nella stessa, il giovane toscano lascerebbe intendere di sentirsi triste per essersi messo in viaggio per fare ritorno a casa dopo essersi diviso da Gemma a Roma. Il contenuto della storia farebbe pensare anche che i due non siano in procinto di partecipare a Temptation island 2020.

Questo, a differenza di quanto era trapelato di recente in rete.

Gemma e Nicola di Uomini e donne ancora al centro del gossip

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, dopo essersi conosciuti a Uomini e donne durante la pandemia, avrebbero deciso di proseguire la loro frequentazione senza mostrarsi insieme in rete. Tuttavia, nelle ultime ore, è trapelato nel web un nuovo post dell'ufficiale di nave da crociera che sarebbe dedicato alla dama torinese veterana del dating-show di Maria De Filippi.

Dopo aver postato tra le Instagram stories un video registrato a Piazza del Popolo a Roma in cui si sente la sua voce mentre chiede "Cosa si fanno qua?" e a rispondergli è Gemma Galgani con un sonoro "i concerti", il bel Nicola alias Sirius ha pubblicato questo venerdì 19 giugno una nuova storia.

Nella quale è visibile una freccia che indica le emoticon di una casa e una faccina triste. Quest'ultime lascerebbero intendere che, al momento della condivisione della storia, Vivarelli si sentisse triste di dover lasciare Roma, dov'era stato per qualche giorno con Gemma, per poi tornare a casa. A fare da sottofondo al post in questione è la canzone Music sounds better with you, titolo la cui traduzione in italiano è "la musica è migliore con te".

Un altro dettaglio quest'ultimo che farebbe pensare che quella condivisa da Vivarelli con il web sia una Instagram story interamente dedicata a Gemma Galgani.

I due conoscenti non sono stati ufficializzati nel cast di Temptation Island 2020

L'ultima Instagram story che Nicola Vivarelli ha postato in rete potrebbe rivelarsi la prova schiacciante che quest'ultimo e Gemma Galgani non siano in procinto di partecipare all'edizione 2020 di Temptation island, in partenza il 7 luglio su Canale 5.

E a sottolinearlo è stato il sito-web Gossip e TV. Secondo cui, inoltre, non sarebbe tuttavia da escludere che i due conoscenti di Uomini e donne possano partecipare alla rumoreggiata nuova edizione di Temptatin island vip, il cui inizio è previsto per il prossimo mese di settembre 2020.