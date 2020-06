Durante la puntata di Uomini e donne di lunedì 8 giugno, è andata in onda la scelta di Giovanna. La tronista, dopo aver preso parte al Trono Classico, ha partecipato anche alla versione a distanza Corteggiaconleparole, in cui si è trovata a scegliere tra Sammy Hassan e Davide Basolo, anche noto come l'Alchimista.

La scelta di Giovanna Abate

Nella puntata andata in onda lunedì 8 giugno, Giovanna si è presentata in studio con un lungo abito rosso, pronta ad accogliere i suoi corteggiatori. Il primo ad entrare è stato Davide, seguito poi da Sammy. Una volta rivissuti insieme i momenti più belli della tronista con ciascuno dei suoi corteggiatori, è arrivato il momento della scelta.

Giovanna ha deciso di confrontarsi prima con l'Alchimista, al quale non ha nascosto di essere riuscito a suscitare in lei delle forti sensazioni durante tutto il loro percorso insieme. Tuttavia, dopo un lungo discorso dove non sono mancate nuove emozioni, la Abate ha rivelato all'Alchimista di non essere lui la sua scelta. Dal canto suo, Davide non ha celato la delusione e la commozione per quanto dichiarato da Giovanna.

Successivamente è stato il momento del confronto con Sammy, la vera scelta di Giovanna, e ancora una volta tra i due non sono mancati i colpi di scena.

La risposta di Sammy alla scelta di Giovanna

Già da qualche giorno sono trapelate delle indiscrezioni circa la scelta di Giovanna che avrebbero visto Sammy come il favorito della tronista e che, allo stesso tempo, hanno anticipato che molto probabilmente il corteggiatore le avrebbe risposto con un bel sì, nonostante lui stesso avesse più volte dichiarato che nel caso in cui fosse stato la scelta di Giovanna il suo sarebbe stato un no.

Durante la puntata, però, non sono mancati i colpi di scena perché, dopo aver ripercorso la loro storia, quando Giovanna ha rivelato a Sammy e a tutto lo studio la sua scelta finale, il corteggiatore con un lungo discorso le ha confermato quanto sostenuto nelle puntate precedenti, vale a dire che non voleva cominciare una relazione con lei per le motivazioni più volte spiegate.

La reazione di Giovanna è stata più che mai negativa, ma Sammy, non volendo sentire ragioni, è uscito dallo studio.

È soltanto alla fine della puntata, dopo i saluti di Tina, che Sammy con un video ha detto a Giovanna che la sua vera risposta era sì. Così, viene finalmente meno il distanziamento sociale e, seppure con guanti e mascherina, la coppia si bacia e si abbraccia.

I commenti a caldo della coppia dopo la scelta di Giovanna

Come dalle anticipazioni della scelta di Giovanna è Sammy Hassan l'uomo con cui la tronista ha deciso di uscire dal programma di Maria De Filippi.

"Fino alla fine siamo stati noi" ha commentato Giovanna dopo la puntata, spiegando che inizialmente anche lei aveva pensato di fare a Sammy uno scherzo per fargli credere che non fosse lui la sua scelta, ma è stato il corteggiatore a condurre il gioco durante la puntata. "Chi la fa l'aspetti" ha risposto Sammy sorridendo alle dichiarazioni della tronista.

Ad ogni modo, a dispetto dei continui litigi e delle provocazioni emerse durante tutto il periodo di conoscenza e del possibile no di Sammy, il ragazzo ha motivato il suo sì spiegando che "Sono stati i suoi occhi e quello che mi hanno trasmesso che mi hanno portato oggi a dire di sì, ma proprio sì, mille volte sì".

Dopo la scelta di Giovanna, martedì 9 giugno andrà in onda l'ultima puntata di questa stagione di Uomini e Donne con la scelta dei tronisti Carlo Pietropoli e Sara Shaimi.