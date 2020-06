Gli amanti del Grande Fratello si stringono al dolore di Veronica Ciardi per la scomparsa di Ettore Ciardi, suo padre. Nelle ultime ore, la 34enne ha destinato al papà un messaggio in un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram, dove ha scritto di provare un "dolore quasi innaturale". E, sotto il post, non sono mancati i commenti degli utenti.

L'addio di Veronica Ciardi al padre su Instagram

Attraverso il post condiviso su Instagram, la compagna di Federico Bernardeschi ha detto addio al padre deceduto. "Un dolore così profondo non l’ho mai provato. Mi sembra quasi innaturale per quanto sia fisico oltre che emotivo", comincia così il messaggio di cordoglio riportato nella descrizione di una nuova foto pubblicata sul social.

Lo scatto in questione la immortala mentre si lascia abbracciare dal padre in una spiaggia e nel messaggio di addio al suo "papo", così come lo definisce, prosegue poi senza nascondere di non riuscire ad attenuare il dolore per il lutto. "Siamo fatti di luce e dovremmo riconoscerla. Dovremmo donarla. Questo è il senso. Viviamo offuscati, ci crediamo immortali" si legge ancora nel messaggio.

Il web si stringe al dolore dell'ex gieffina

La nuova foto che l'ex gieffina ha condiviso con i follower su Instagram ha ottenuto in poco tempo oltre ottomila like. Sotto la stessa sono giunti molteplici commenti, riportati sia da vip che utenti comuni, tra cui emergono i messaggi delle ex gieffine Guendalina Tavassi, Margherita Zanatta e l'ex pupa Elena Morali: "Amore mi dispiace tantissimo, ma lui sarà sempre vicino a te, lo sentirai ancora più vicino"; "Non riesco a smettere di piangere leggendoti.

Non ce la faccio proprio. Perché io, che solo in parte ci sono passata, ho sperato e creduto fino all'ultimo che potessi essere fortunata come me. Non per altro: non c’è persona al mondo che meriti di sorridere più di te... Ho sbagliato. Ho fo**utamente sbagliato. Ma il tuo papo era talmente forte che non se ne andrà mai...

Ricordo ancora le risate di cuore il giorno del tuo compleanno a Torino... Serata indimenticabile. E sai cosa ammiro di te? Le tue reazioni. Per assurdo trovi sempre il modo giusto di reagire... Sei incredibile, amica mia. Ti stimo. E ti amo. Ma questo lo sai già. Da sempre e per sempre, condoglianze sentite.

Mi dispiace di cuore, Vero".

Non mancano, infine, i sentiti commenti giunti da parte dei fan della Ciardi, come i seguenti: "Perdere un genitore è come perdere un arto: continuerai a vivere, ma dovrai imparare con il tempo a farne a meno. Sentirai sempre il desiderio di vederlo, di parlargli, di cercare il suo conforto. Un padre, per una figlia, rappresenta l’unico uomo che dona senza pretendere nulla. Sentite condoglianze"; "Vero, ti sono vicina col cuore. Davvero ti voglio bene! Cerca di essere forte!".