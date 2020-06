Non c'è pace tra Pago e Serena, dopo l'annuncio di un loro, ennesimo, allontanamento, il cantante ha definitivamente chiarito le motivazioni che lo hanno spinto a chiudere improvvisamente la loro storia d'amore. In mezzo, c'è ancora Alessandro Graziani, che sembrerebbe avere avuto una vera e propria relazione duratura con Serena, e non un flirt di due giorni.

I messaggi tra Serena e Alessandro, scoperti da Pago

Pacifco Settembre, in arte Pago, ha scritto una lettera che è stata pubblicata dal settimanale 'Chi', in cui rivela i motivi che lo hanno spinto ad allontanarsi da Serena. La lettera è, in realtà, un anticipo di ciò che sarà contenuto nel suo libro 'Vagabondo d'amore', in uscita a giugno.

Il cantante ha scritto al giornale che il tutto è iniziato l'11 maggio, raccontando la vicenda nel dettaglio: "Succede qualcosa dal quale non si può più tornare indietro. Ti chiudi in bagno, ma il tuo cellulare resta fuori, lo prendo in mano e quello che leggo è una brutta realtà che devo accettare". Quello che scopre Pago è che tra Serena e Alessandro non c'è stato solo un flirt di due giorni in Sardegna, come dichiarato dalla Enardu, ma una vera e propria storia d'amore e nello stesso periodo in cui Serena faceva di tutto per tornare con Pago.

La confessione di Serena: 'Ci sono stata più volte'

Il cantante ha continuato a raccontare la vicenda nei dettagli, confermando che, messa alle strette, la Enardu ha finalmente confessato tutto ciò che non aveva mai detto prima al suo, ormai ex, fidanzato.

La realtà che Pago scopre è, per lui, agghiacciante, e il mondo gli crolla definitivamente addosso quando la Enardu pronuncia alcune parole: 'La frase che non scorderò mai è una sola, quando Serena mi ha detto ci sono stata più volte'. Pago si è preso la colpa di averci creduto e di essersi fidato, poiché per lui, lei era l'amore della sua vita.

Serena si scaglia sui social contro Pago: 'Fesserie per vendere il libro'

Dal canto suo, Serena ha risposto in modo brusco alle affermazioni di Pago. Sui social, infatti, la Enardu si è dichiarata imbarazzata per il comportamento di Pago, leggendo in questo solo un modo per pubblicizzare il libro, prossimo all'uscita: "Una manica di fesserie per vendere un libro".

A farle da coro e ad appoggiarla, come sempre, la sorella Elga, che rincara la dose: "Questa è solo una propaganda meschina". Serena, inoltre, sostiene di essere stata lei a cacciare Pago di casa, e che il cantante non abbia il coraggio di confessare i reali motivi. In tutto questo, Alessandro Graziani non ha ancora parlato della situazione venutasi a creare che, secondo lle dichiarazioni di Pago, è successa per i messaggi che si scambiava con Serena.