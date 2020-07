L’Alchimista di Uomini e donne ha commentato la presunta rottura tra Giovanna Abate e Sammy Hassan. Davide Basolo in un’intervista al magazine del programma ha affermato di essere stupito, per quanto sarebbe accaduto tra la neo coppia. Inoltre ha fatto chiarezza sul rapporto che avrebbe Sammy con la sua ex compagna. Basolo è conosciuto anche con il nickname di Alchimista: il 26enne è stato la non scelta di Giovanna Abate.

Il commento di Davide Basolo

Intervistato da Uomini e Donne magazine l’ex corteggiatore del dating show ha fornito la sua opinione sull’ipotesi della rottura tra Giovanna Abate e Sammy Hassan.

Alchimista senza girare intorno alla questione ha dichiarato: “Non immaginavo che in così poco tempo potessero avere dei problemi di coppia. Sono rimasto stupito”.

Durante l’intervista Alchimista ha sottolineato che tra Giovanna e Sammy ci sono sempre state delle incomprensioni nella conoscenza. Il giovane si è detto rammaricato per non essere stato la scelta della Abate. Oggi se Giovanna dovesse tornare sui suoi passi e cercare Alchimista, quest’ultimo non sarebbe propenso a una frequentazione: “Mi sentirei come la ruota di scorta”. Nonostante tutto Davide Basolo ha augurato il meglio alla 25enne: “Restano tutti i momenti che ho vissuto con una ragazza che io apprezzo e stimo” .

Prima di concludere il capitolo relativo al trono di Giovanna Abate, Alchimista ha confidato di non essere mai stato innamorato della romana ma di avere avuto un forte coinvolgimento.

I rapporti tra Hassan e l’ex di Alchimista

Poco dopo i pettegolezzi di Gossip sulla rottura tra Giovanna Abate e Sammy Hassan, quest’ultimo è avvistato a Forte dei Marmi in compagnia dell’ex fidanzata di Alchimista. Al magazine di Uomini e Donne, Davide Basolo ha cercato di dare una sua spiegazione.

L’ex corteggiatore del dating show di Canale 5 ha spiegato che la sera del compleanno di Hassan, ha incontrato sia il vocalist sia Alessandro Graziani.

Davide ha precisato che i tre non si sono rivolti alcun saluto. In merito ai rumors sulla presunta conoscenza tra Sammy e la sua ex Eleonora, Alchimista ha una sua teoria. Secondo il 26enne, Sammy avrebbe solamente frequentato il locale dove lavora la giovane. Tuttavia Basolo ha ammesso che qualora i due avessero un flirt, per lui non ci sarebbero problemi.

Alchimista sul futuro da tronista

Prima di concludere l’intervista con il magazine di Uomini e Donne, Alchimista ha detto cosa pensa di un ipotetico ruolo da tronista. Il diretto interessato non è sembrato affatto dispiaciuto: “Ci rifletterei”. Davide nutre una grande stima per la macchina organizzativa di Uomini e Donne: “Questo è un programma che è riuscito a regalarmi belle sensazioni”.

Infine Alchimista ha precisato di essere felice per l’affetto ricevuto dai telespettatori. Il giovane non pensava di arrivare così tanto al cuore dei fan di Uomini e Donne.