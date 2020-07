Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni settimanali di DayDreamer - Le ali del sogno. La TV Soap turca, grazie alle intricate dinamiche amorose di Can e Sanem, nel giro di poco tempo, ha saputo conquistare il cuore di un'ampissima fetta di spettatori. Attualmente, va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle ore 14:45.

Negli episodi di DayDreamer che verranno trasmessi dal 13 al 17 luglio, il rapporto tra Can e Sanem si farà più intenso, ma la ragazza non sarà la sola a lottare per il cuore di Divit, infatti anche Polen non avrà alcuna intenzione di arrendersi.

DayDreamer, anticipazioni dal 13 al 17 luglio: Sanem è gelosa di Polen

Nei prossimi episodi di DayDreamer, Can e Levent pianificano insieme la promozione di prodotti biologici. Sanem darà un grandissimo contributo al progetto grazie a una sua idea geniale. Le cose, però, prenderanno una brutta piega quando Sanem sentirà addosso il peso della gelosia nei confronti di Polen. Per cercare di generare una reazione in Can, fingerà di provare attrazione per Levent. Inutile dire che il suo piano avrà successo.

Nel frattempo, Aylin si offrirà volontaria per occuparsi di una campagna pubblicitaria riguardante una casa automobilistica. Però la sua offerta avrà un prezzo da pagare.

Intanto il progetto di Nihat, Muzzafer e Osmar subirà un inaspettato successo, anche grazie all'intervento di Leyla.

Mevkibe non riuscirà proprio a mandare giù questa situazione e dirà al marito di essere intenzionata a ridargli il negozio.

Trame fino al 17 luglio: la mamma di Sanem e Aysun si sfideranno in una gara di cucina

Negli episodi di DayDreamer in onda dal 13 al 17 luglio, la mamma di Sanem sarà intenzionata a mostrare a tutti di avere doti culinarie più spiccate di quelle di Aysun.

L'occasione perfetta si presenterà durante un catering vegano organizzato per pubblicizzare i prodotti di Levent. Can, bendato da Sanem, sarà chiamato a giudicare i piatti di entrambe le donne.

Nel frattempo, il rapporto tra Can e Sanem diventerà sempre più intenso e romantico. I due, dopo aver trascorso del tempo al mare e fatto il bagno, saranno in procinto di baciarsi, ma proprio in quel momento verranno interrotti da Deren.

E non ci saranno buone notizie: l'intero lavoro riguardante la campagna pubblicitaria è andato perduto. Tutti i dipendenti dell'azienda dovranno quindi impegnarsi molto per riuscire a rispettare la data di consegna.

Spoiler di DayDreamer dal 13 al 17 luglio: Sanem organizza il compleanno di Polen

Negli episodi di DayDreamer della prossima settimana, la tensione tra Sanem e Polen si farà sempre più palpabile. Quest'ultima infatti, con l'aiuto di Aylin, è fermamente convinta di voler riconquistare il suo ex fidanzato. Intanto Sanem deciderà di occuparsi dell'organizzazione della festa per il compleanno di Polen. Ovviamente, il suo obiettivo non sarà quello di fare un favore alla ragazza, ma di evitare che ci siano contatti tra Can e la sua ex fidanzata.

Intanto, Ayhan rimarrà a bocca aperta quando CeyCey "aprirà" il proprio cuore, rivelandole i sentimenti provati. Anche Leyla dovrà affrontare delle difficoltà amorose, infatti, si convincerà che Emre provi attrazione per lei, ma la realtà dei fatti sarà ben diversa.