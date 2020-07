Alessandro Basciano ha terminato la sua esperienza a Temptation Island ed è stato intervistato in esclusiva su Uomini e Donne Magazine. Il tentatore ha parlato del suo rapporto con Valeria e ha affermato di non averle suggerito di lasciare Ciavy, ma di essere felice. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha rivisto nella ragazza il suo passato.

Alessandro Basciano ha rivisto il suo passato in Valeria

Nel corso dell'intervista pubblicata sul settimanale di Uomini e Donne, in edicola da venerdì 24 luglio, Alessandro Basciano ha rilasciato delle dichiarazioni sulla fidanzata di Ciavy: ''In Valeria ho rivisto il mio passato: volevo aiutarla a non commettere i miei stessi errori''.

Il tentatore ha spiegato di non aver avuto aspettative prima di iniziare il reality: il rapporto con Valeria è stato naturale quando l'ha sentita parlare del suo rapporto di coppia ha rivisto in lei un po' del suo passato. Basciano ha aggiunto di essere riuscito a far capire alla ragazza di cercare la felicità. In merito al rapporto con la fidanzata di Ciavy, Alessandro ha dichiarato che, pur essendoci stato molto contatto fisico, il loro rapporto era soprattutto mentale.

Il rapporto fra Alessandro Basciano e Valeria

Durante la permanenza nel villaggio in Sardegna, il rapporto fra Alessandro e Valeria è cresciuto e Basciano ha spiegato che, oltre all'attrazione, c'è stata tanta curiosità nello scoprire il vissuto.

In particolar modo, il tentatore ha sentito che la fidanzata di Ciavy era simile a lui, in quanto mamma di un bambino e pertanto, come lui, ha delle responsabilità: ''Mi piaceva essere per lei un punto di riferimento per trovare il coraggio di prendere la scelta che l'avrebbe fatta stare meglio. Non le ho mai suggerito di lasciare Ciavy''.

Alessandro ha raccontato di avere detto a Valeria di cercare la felicità e l'equilibrio per se stessa, avendo visto instabilità nella relazione della coppia, avrebbe sperato che uno dei due prendesse una decisione per il bene di tutti e due.

La frase di Alessandro Basciano a Valeria: 'Se ti chiedono nega'

Durante la messa in onda delle puntate di Temptation Island, in un filmato, si è sentito Alessandro Basciano pronunciare la frase "Se ti chiedono nega" a Valeria. In merito a questa affermazione, l'ex corteggiatore ha spiegato di averla detta per tutelare la fidanzata di Ciavy dall'opinione che avrebbe potuto avere il pubblico, nel vederla lasciarsi andare con un altro ragazzo: ''Aveva mille paranoie, ma era giusto che facesse quello che si sentiva di fare''. Alessandro ha detto che il rapporto fra Ciavy e la sua fidanzata era ormai consumato e ha aggiunto che Valeria è una bravissima ragazza: ''È nato un bell'affetto e, come le ho detto, di qualsiasi cosa dovesse avere bisogno io ci sarò''.