Giovanna Abate e Sammy Hassan si sono lasciati a causa di incompatibilità caratteriali. L'ex tronista è stata intervistata per il settimanale Uomini e donne Magazine e ha spiegato che è difficile accettare quanto accaduto e ha sperato di riuscire a recuperare il rapporto con il vocalist romano, ma la freddezza di lui l'ha spaventata.

Giovanna Abate è delusa dopo la fine della sua storia con Sammy

Pochi giorni dopo avere iniziato la loro relazione, Giovanna Abate e Sammy Hassan hanno avuto problemi e hanno deciso di terminare la loro storia. L'influencer romana è amareggiata per quanto accaduto: ''Sto cercando di metabolizzare il dispiacere per questo momento, senza nascondermi''.

Giovanna ha spiegato che sta provando a riempire le sue giornate, trascorrendole pensando al lavoro e alle sue amiche, provando a non rimanere da sola con i suoi pensieri: ''È un boccone amaro, di quelli difficili da mandare giù soprattutto quando sai di aver provato a renderlo più dolce in tutti i modi''. La Abate ha dichiarato di aver voluto la storia con Sammy con tutta se stessa e ha creduto davvero che, lontano dalle telecamere, le cose sarebbero potute crescere.

Per Giovanna Abate non doveva finire così

Giovanna Abate ha riposto tante aspettative nella sua storia con Sammy Hassan al punto che, una volta usciti dalla trasmissione, avrebbe voluto vivere la sua relazione con qualcosa di concreto.

L'ex tronista era convinta che fra lei e il vocalist romano si fosse già creato qualcosa e che il loro rapporto avesse potuto trasformarsi in un amore dopo una conoscenza: ''Un qualcosa che non c'è stato perché da quando siamo usciti a quando abbiamo rotto ci siamo vissuti per otto giorni totali e sentiti per poco più di tre settimane.

Non si può pensare di farsi un'idea di una relazione in questo modo''. Giovanna ha risposto ad una domanda in merito alla sua decisione, dopo la rottura con Sammy, di rimanere in silenzio, senza comunicare notizie sui social.

Giovanna Abate sperava di recuperare il rapporto con Sammy

Nonostante la crisi e la rottura, Giovanna inizialmente ha deciso di non spiegare ai suoi follower la situazione: ''Quando speri che una storia possa avere un risvolto diverso non puoi prenderti la responsabilità di parlare per dire qualcosa che non vorresti mai pronunciare.

Cosa avrei dovuto dichiarare?'' Nello spiegare le sue motivazioni, l'ex tronista ha aggiunto che ha deciso di raccontare l'accaduto, nel momento in cui ha visto freddezza in Sammy: ''Oggi sono pronta a dire la mia, perché vedo dall'altra parte tanta freddezza, una cosa che mi ha sempre spaventato di lui anche quando lo sentivo parlare di noi. Nella sua testa forse non è mai esistita l'idea di coppia e mi faceva sentire ridicola crederci così fortemente''.