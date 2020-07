Sono giorni che sul web non si parla d'altro che della presunta relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. Anche se l'ex ballerino ha smentito il Gossip lanciato da Dagospia pochi giorni fa, è ancora molto alta l'attenzione dei giornalisti su questa vicenda. Le ultime indiscrezioni informano i curiosi della vacanza in Campania che la conduttrice si è concessa con alcuna amiche: del marito Paolo Calabresi Marconi, però, per ora non c'è traccia.

Alessia Marcuzzi tace su Stefano De Martino

Non è passata neppure una settimana da quando Dagospia ha lanciato la "bomba" tutta da confermare sul perché sia finito il matrimonio tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez.

Il portale di Roberto D'Agostino ha sostenuto che sarebbe stata una relazione extraconiugale scoperta dall'argentina ad aver causato la separazione più mediatica degli ultimi mesi. I giornalisti, inoltre, fanno sapere che il presentatore Rai avrebbe frequentato in gran segreto Alessia Marcuzzi, la collega con la quale ha condiviso una recente edizione dell'Isola dei Famosi.

La rivista Oggi, poi, ha aggiunto che la soubrette argentina avrebbe scoperto questo flirt collegando il suo iPhone all'iPad della sua dolce metà mentre giocava con Santiago. Ci sarebbero dei messaggi inequivocabili su Whatsapp tra i due presentatori dietro la decisione della 35enne di porre fine al suo matrimonio.

Stefano, che in passato si è fatto aiutare dal suo ufficio stampa per smentire le chiacchiere circolanti sul suo privato, qualche giorno fa si è esposto in prima persona per definire "fake" la news sulla relazione clandestina con la Marcuzzi.

Quest'ultima, invece, almeno per il momento non ha rilasciato dichiarazioni sulla voce di corridoio che sta animando l'estate della cronaca rosa.

Stefano De Martino vola dal figlio

La Campania sarebbe la meta più ambita per le vacanze dai personaggi famosi più chiacchierati del momento. Dopo aver ospitato Belen Rodriguez e la sua nuova fiamma Gianmaria Antinolfi, la regione ha aperto le braccia anche a colei che sarebbe la causa della fine del matrimonio tra la showgirl e De Martino.

Come riporta il sito di Vanity Fair (ma anche le foto che la conduttrice sta pubblicando su Instagram in questi giorni), anche Alessia ha scelto alcune città campane per proseguire le sue lunghe vacanze d'estate. Chi si aspettava di vedere la romana mano nella mano con il marito Paolo Calabresi Marconi per le strade di Positano oppure in barca, sarà rimasto stupito nello scoprire che a far compagnia alla Marcuzzi ci sono soltanto due fidante amiche.

Il fatto che la presentatrice Mediaset non si sia più fatta vedere con la sua dolce metà dopo i rumors che sono circolati su lei e De Martino, potrebbe alimentare i sospetti di chi crede che qualcosa di vero nella notizia data da Dagospia ci sia. Stefano, che solitamente risiede a Napoli per lavorare alla nuova edizione di Made in Sud, al momento è fuori città: da ieri, infatti, il 31enne è con il figlio Santiago in un parco divertimenti, quindi per ora è scongiurato il "pericolo" di un incontro con Alessia al mare.

Belen cita Stefano De Martino su Instagram

Un altro recente episodio che sta alimentando le chiacchiere su Stefano e la Marcuzzi, è quello che ha per protagonista Belen Rodriguez. Ieri, mentre registrata una puntata della nuova edizione di Tu sì que vales, la showgirl ha deciso di punzecchiare l'ex marito con una Instagram Stories che sta facendo molto discutere.

"Quando m'innamorerò, ve lo farò sapere", ha detto l'argentina citando letteralmente le parole che De Martino ha usato quando ha smentito la relazione clandestina con la collega romana. C'è anche da dire che la soubrette non ha ancora commentato in nessun modo il pettegolezzo sul tradimento di Stefano che lei avrebbe scoperto collegando il suo cellulare all'iPad del marito, quindi resta ancora in piedi la lontana ipotesi che qualcosa tra i due conduttori sia realmente successa.