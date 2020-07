Non accennano a placarsi i rumors sulla recente separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo che Dagospia ha reso pubblica la presunta relazione clandestina tra l'ex ballerino e Alessia Marcuzzi, la rivista Oggi rincara la dose raccontando cosa avrebbe scoperto l'argentina giocando con l'iPad dell'ormai ex marito. Tra il napoletano e la collega dell'Isola dei Famosi, ci sarebbe stato uno scambio di messaggi eloquenti che avrebbero spinto la showgirl a porre fine al matrimonio.

Nuove indiscrezioni sull'addio tra Belen e Stefano

Domani, giovedì 9 luglio, uscirà un nuovo numero di Oggi la cui copertina è dedicata al "triangolo" amoroso dell'estate.

La rivista di Gossip, infatti, tornerà ad occuparsi della fine del matrimonio tra Belen e Stefano, sviscerandone i retroscena ancora inediti soprattutto sui presunti tradimenti di lui.

Il settimanale scandalistico, dunque, sostiene la stessa teoria di Dagospia: tra la Rodriguez e De Martino sarebbe tutto finito perché lei avrebbe scoperto una relazione segreta tra il marito e Alessia Marcuzzi.

L'anteprima del numero che sarà pubblicato tra meno di 24 ore, inoltre, informa i curiosi di come l'argentina sarebbe venuta a conoscenza della "scappatella" del compagno.

"Durante il lockdown, Belen stava giocando con Santiago con l'iPad di Stefano. Nell'iCloud, la nuvoletta di memoria che collega e sincronizza tutti i dispositivi Apple, piovevano in diretta i messaggi WhatsApp che la Marcuzzi stava mandando all'iPhone di De Martino".

La smentita di Stefano non ferma Belen e il gossip

Un racconto molto dettagliato quello che fa Oggi del momento in cui la Rodriguez avrebbe "intercettato" per caso lo scambio di sms tra suo marito e la collega Alessia.

La rivista di gossip, inoltre, precisa che Stefano e la Marcuzzi si sarebbero inviati "messaggi inequivocabili", il cui contenuto avrebbe spinto Belen a porre fine al suo matrimonio.

Non è ancora chiaro come i giornalisti che hanno firmato l'articolo in questione siano venuti a conoscenza di questi dettagli, soprattutto perché nessuno dei protagonisti si è mai pronunciato su questa storia se non per smentirla categoricamente.

De Martino, in particolare, ha usato Instagram per etichettare come "fake" la news che aveva lanciato poco prima Dagospia sul suo conto, mentre la presentatrice romana non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito.

La stoccata di Belen a Stefano sul presunto flirt con Alessia

Prima di sapere come reagiranno Stefano e Alessia alle indiscrezioni che pubblicherà il settimanale Oggi il 9 luglio, non si può non fare accenno alla frecciatina che Belen ha lanciato all'ex marito su questo rumors.

Ieri, durante una pausa a Tu sì que vales, la Rodriguez ha pubblicato una Instagram Stories nella quale prendeva palesemente in giro De Martino.

"Quando m'innamorerò, ve lo farò sapere", ha sussurrato l'argentina nel video che molti siti di gossip hanno riportato nelle ultime ore.

La citazione che ha fatto la showgirl è alle parole che il napoletano ha usato pochi giorni prima per smentire la relazione clandestina con la Marcuzzi.

Dopo aver negato il flirt con la sposatissima collega, il conduttore di Made in Sud ha precisato di essere single e che quando incontrerà qualcuno che gli farà di nuovo battere il cuore sarà lui stesso a parlarne pubblicamente.

Per il momento, però, Stefano non ha rilasciato nessun commento sulle voci che stanno circolando su lui e Mariana Rodriguez: i due sono stati paparazzati di notte in barca, ma ancora non è chiaro se si stanno frequentando da poco oppure se sono soltanto buoni amici.