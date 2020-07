Andrea Damante è al centro dell'attenzione mediatica non solo per il suo ricongiungimento con la fidanzata storica, conosciuta a Uomini e donne, Giulia De Lellis, ma anche per un altro episodio. Negli ultimi giorni, infatti, i media hanno parlato di lui per la sua partecipazione come deejay a un evento in discoteca, tenutosi lo scorso fine settimana ad Alba Adriatica. I contenuti della serata, pubblicati in rete, hanno indignato alcuni follower che hanno contestato a Damante di aver preso parte alla serata in cui non sarebbero state rispettate le regole di prevenzione della Covid-19, visti i presunti assembramenti.

Riattivatosi su Instagram il dj veronese ha però invitato tutti al rispetto delle misure antivirus.

Andrea Damante lancia un messaggio sulla prevenzione della Covid-19

Tra le sue Instagram stories, Andrea Damante ha ringraziato coloro che hanno ascoltato il suo nuovo remix di Think about. In seguito, nel ricordare al web i suoi prossimi eventi nelle vesti dj a Piacenza e Castellaneta, ha voluto lanciare in rete un invito generale alla prevenzione nel rispetto delle regole per limitare il contagio da coronavirus.

"Mi raccomando, durante le serate cerchiamo di rispettare le regole, onde evitare spiacevoli inconvenienti", ha dichiarato tra le Instagram stories, rivolgendosi agli internauti. A conclusione del suo messaggio ha infine riportato: "In modo da facilitare anche il lavoro di altre persone".

Le contestazioni del web al dj sull'ultimo evento

Sul suo profilo Instagram, così come riportato dal sito solodonna.it, Andrea Damante aveva pubblicato qualche giorno fa una foto dell'evento "incriminato".

Lo scatto in questione immortala l'ex tronista mentre è alla consolle durante la serata-evento tenutasi lo scorso weekend.

A margine del post sono, però, giunte molteplici critiche da parte di alcuni utenti, che contestano l'assembramento che si sarebbe venuto a creare nel locale. Tra le varie contestazioni, un utente ha scritto: "No agli assembramenti".

Seppur siano stati molti a criticare la serata, non sono mancati messaggi benevoli dei sostenitori dell'ex tronista di Uomini e Donne.

Damante presenta il remix di Think About

Nelle ultime ore il ritrovato compagno di Giulia De Lellis, Andrea Damante, ha presentato al web il remix del brano Think about da lui realizzato.

"Think about remix. Fuori ovunque! Link in bio", si legge nella descrizione dell'ultimo post che l'ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Il post del dj veronese, contenente un segmento del nuovo remix, ha intanto raggiunto le oltre 112mila visualizzazioni e oltre 17mila like. Sotto lo stesso, inoltre, non mancano i commenti del web tra cui emergono diversi messaggi per il dj: "Ah, quindi spacchiamo", recita uno di questi.

.