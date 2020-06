Da un paio di settimane, sono stati riaperti i set di Un posto al sole chiusi durante il periodo di lockdown. La riapertura è stata possibile grazie all'applicazione di rigidissimi protocolli di sicurezza necessari a tutelare la salute dell'intero staff. TV Sorrisi e Canzoni ha realizzato un servizio dove vengono mostrate diverse immagini sui set che rendono un quadro abbastanza dettagliato della situazione attuale, con gli attori alle prese con le nuove norme. Sul set non sono previsti baci ed effusioni tra gli attori, tuttavia si è dovuto ricorrere ad alcuni escamotage per rendere credibili alcune scene.

In particolare Riccardo Polizzy Carbonelli (Roberto Ferri) ha raccontato un simpatico aneddoto relativo a un bacio tra lui e Nina Soldano (Marina Giordano).

Lo spoiler del bacio

Riccardo Polizzy Carbonelli ha involontariamente spoilerato una scena che verrà mostrata in futuro e a quanto pare Ferri e Marina saranno destinati nuovamente a baciarsi. Ovviamente non ci sono dettagli sul contesto di tale scena né sulla reazione che il bacio provocherà nei due, ma risulta interessante scoprire queste prime anticipazioni sulle nuove puntate. Riguardo al bacio, l'attore ha spiegato le difficoltà a cui sono andati incontro per realizzare la scena. Inizialmente l'idea dei registi era che uno dei due avrebbe dato le spalle alla telecamera indossando una mascherina con elastici trasparenti dietro la testa, in modo da dare l'illusione di un bacio che nella realtà non ci sarebbe stato.

Tuttavia questa strada non è stata percorribile dal momento che i due attori sarebbero dovuti comunque rimanere a distanza. Alla fine si è optato per uno sguardo tra i due molto intenso da cinema muto, che farà capire agli spettatori che i due stanno per baciarsi senza però mostrare l'epilogo romantico tra Ferri e Marina

La data di inizio delle puntate

Ad oggi non è stata ancora fornita una data ufficiale per quanto riguarda la messa in onda dei nuovi episodi inediti, ma è stato fornito un periodo preciso che è quello di metà luglio.

Tv Sorrisi e canzoni ha confermato questa indiscrezione sostenendo che Un posto al sole andrà in onda su Rai 3 in una di queste due possibili date: lunedì 13 o 20 luglio. Sembra quindi che il periodo di lavoro sul set abbia dato i frutti sperati e ormai bisognerà solo attendere qualche giorno per avere l'ufficializzazione della data.

Nel frattempo le riprese continuano nel rispetto di tutte le norme di sicurezza: mascherine obbligatorie per tutti, e che gli attori possono togliere solo al momento delle riprese, controllo della temperatura e della saturazione dell'ossigeno all'ingresso, tamponi realizzati periodicamente tra gli attori e sanificazione giornaliera del set e degli oggetti di scena.