Nuovi colpi di scena attendono i fan di Una vita nel corso dei prossimi mesi, in cui le vicende saranno incentrate sul piano di vendetta di Genoveva e Alfredo ai danni degli abitanti di Acacias. A farne le spese sarà anche Ramon, il quale, in cerca delle prove per smascherare i due malfattori, sarà vittima di un incidente stradale. Sarà Carmen ad andare in cerca dell'uomo e a ritrovarlo ferito in ospedale. Fortunatamente il padre di Antonito non sarà in pericolo di vita.

Una vita, anticipazioni: Genoveva e Alfredo tentano di uccidere Ramon

Ramon nelle prossime puntate di Una vita sarà vittima della perfidia di Genoveva e Alfredo, disposti a tutto pur di far cadere in miseria gli altri abitanti di Acacias.

La truffa ordita dalla coppia potrebbe però andare all'aria a causa di Ramon, il quale comincerà a indagare sul Banco Americano, di cui Alfredo è socio fondatore. Alfredo e la consorte, per evitare che l'uomo li smascheri, arriveranno a progettare il suo omicidio.

Ramon avrà un terribile incidente d'auto

Sarà per portare avanti le sue indagini, che Ramon si metterà in viaggio con l'automobile. Lungo il percorso di ritorno, l'uomo avrà un terribile incidente. Ramon si ritroverà riverso a terra con diverse ferite sul volto.

Nel frattempo i vicini, compreso Antonito, avranno firmato i documenti proposti da Alfredo scoprendo subito dopo che il Banco Americano è andato in bancarotta, lasciandoli senza un soldo.

Antonito a questo punto si ricorderà delle parole del padre che lo aveva più volte messo in guardia da Alfredo e Genoveva.

Carmen, preoccupata per l'assenza di Ramon, andrà a cercarlo, ricostruendo tutti i movimenti del suo amato.

Carmen ritrova Ramon ferito in ospedale nelle prossime puntate di Una vita

L'ex domestica alla fine, riuscirà a trovare Ramon in ospedale, scoprendo che l'uomo è stato ricoverato a causa di un incidente automobilistico. Dalle anticipazioni provenienti dalla Spagna si apprende che il padre di Antonito non sarà in pericolo di vita e verrà a sapere proprio da Carmen che il figlio ha perso tutto il denaro nell'investimento del Banco Americano.

Nel frattempo Alfredo e Genoveva non saranno ancora a conoscenza del fatto che Ramon non è morto e che si è salvato dall'incidente.

In attesa di scoprire di più sulla vicenda legata alla truffa ordita da Genoveva e Alfredo, si ricorda che la soap tv Una vita va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 nel consueto orario delle 14:10. Su Rete 4, invece, è previsto un appuntamento serale il sabato alle 21:20. Per rivedere le puntate già andate in onda, basta collegarsi al sito Mediaset Play.