Venerdì 24 luglio, ultimo appuntamento della settimana in prima tv con Daydreamer - Le ali del sogno, la seguitissima soap opera turca con protagonista Can Yaman che continua ad ottenere risultati d'ascolto eccezionali. Una puntata che si preannuncia particolarmente scoppiettante e che vedrà Sanem protagonista di uno spiacevole episodio che potrebbe costarle molto caro e che potrebbe addirittura pagare con il licenziamento immediato dall'agenzia di Divit. La ragazza infatti romperà una macchina fotografica.

Daydreamer, le anticipazioni del 24 luglio: Deren mette in guardia Sanem

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di Daydreamer, che verrà trasmessa venerdì 24 luglio in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che tra Can e Sanem c'è stato il primo vero bacio.

Un gesto che ha dato il via ad una serie di 'reazioni a catena', visto che Polen deciderà di andare via di casa.

Ma, come se non bastasse, Sanem dovrà fare i conti anche con la gelosia da parte di Deren che la metterà in guardia e le dirà di stare attenta. Insomma una situazione tutt'altro che facile per la bella Aydin, che difficilmente potrà vivere senza problemi il suo amore per il bel fotografo che le ha rubato il cuore. E poi ancora, gli spoiler della puntata di Daydreamer che verrà trasmessa il 24 luglio su Canale 5, rivelano che la Fikri sarà nuovamente impegnata sul set per girare un secondo spot per l'Orgatte e anche questa volta Osman sarà il protagonista maschile.

Sanem rompe la macchina fotografica di Can e rischierà il licenziamento

Ma il vero colpo di scena di questo nuovo appuntamento con Daydreamer che andrà in onda venerdì pomeriggio in televisione avrà come protagonista Sanem. La ragazza, infatti, inavvertitamente romperà la preziosissima macchina fotografica di Can.

Un vero e proprio choc per il fotografo e anche per tutto il gruppo di lavoro, il quale adesso teme il peggio per la dolce Sanem. In molti, infatti, temono che Divit difficilmente riuscirà a perdonare Sanem per quanto è successo e che possa punirla con il licenziamento immediato dalla sua agenzia. Andrà davvero così oppure Can, dopo il primo vero bacio che c'è stato con Sanem, proverà a superare questo spiacevole incidente?

In attesa di scoprire come si evolverà questa situazione, è possibile riguardare tutti gli episodi della soap Daydreamer - Le ali del sogno, in replica streaming online accedendo al sito web gratuito MediasetPlay.it, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione omonima free per tablet e cellulari. In questo modo sarà possibile riguardare tutti gli episodi trasmessi in televisione, in qualunque momento lo desiderate.