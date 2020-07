Nonostante Uomini e donne sia in vacanza, i protagonisti del dating show di Maria De Filippi continuano a destare la curiosità del pubblico. In particolare si è alla ricerca di notizie circa la conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli alias Sirius. I 44 anni di differenza tra i due, hanno fatto storcere il naso a molti che, sin da subito, non hanno creduto alla veridicità dei loro sentimenti. Tra questi anche l'ex storico della dama torinese Giorgio Manetti, il quale è intervenuto nuovamente sulla questione nel programma radiofonico di Francesco Fredella sulle frequenze di RTL 102.50, commentando le voci di crisi riguardanti la coppia più discussa di Uomini e donne, attaccando in particolare il giovane Sirius.

Nicola e Gemma di U&D in crisi, Giorgio Manetti dice la sua

Giorgio Manetti non perde occasione per commentare le ultime vicende sentimentali della sua ex Gemma Galgani ad anni di distanza dal loro burrascoso addio. Il "gabbiano", intervenuto nel programma radiofonico di RTL 102,50 condotto da Francesco Fredella, ha espresso il suo pensiero sulla coppia, alla luce delle ultime notizie che vedrebbero il 26enne Sirius e Gemma in crisi. Come noto, Nicola Vivarelli negli ultimi giorni, si è lamentato del fatto che la dama torinese non rispondesse ai suoi inviti, chiaro segno che la donna non avesse voglia di passare del tempo con lui. Sembra, quindi, che la Galgani stia prendendo le distanze dal suo corteggiatore e non veda un futuro insieme.

L'ex di Gemma attacca Sirius: 'Suppongo fosse alla ricerca di pubblicità'

Nella trasmissione radiofonica 'Viaradio autostrade per l'Italia', Giorgio Manetti con estrema schiettezza, ha ribadito il suo pensiero su Gemma e Nicola, senza fare mistero dei dubbi sui due protagonisti dell'ultima stagione di Uomini e donne.

In particolare l'ex cavaliere fiorentino ha attaccato il giovane ufficiale di Marina asserendo che tutto ciò che sta avvenendo era prevedibile ed aggiungendo: 'Suppongo che questo giovane fosse alla ricerca di pubblicità'.

Giorgio Manetti a gamba tesa su Nicola: 'Torna a fare il marinaio'

Giorgio, sin dall'inizio della conoscenza tra Nicola e Gemma ha sempre sostenuto che il giovane 26enne sia entrato a Uomini e donne solo per la visibilità, non lesinando tra le altre cose, anche attacchi alla sua ex Gemma.

Secondo il suo pensiero, ribadito anche ai microfoni di RTL 102.50, i due avrebbero finto un interesse reciproco al solo scopo di attirare l'attenzione su di loro solo per visibilità. Alla luce delle ultime notizie che li vedrebbero sempre più lontani, Giorgio Manetti ha quindi commentato: 'In tv quando si parla di amore non si dovrebbe giocare', dando poi un ultimo consiglio a Nicola: 'Sirius, torna a fare il marinaio'