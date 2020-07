Questa sera inizia il viaggio nei sentimenti per le coppie che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore a Temptation Island. Manca davvero poco e poi per i fidanzati e le fidanzate sarà tempo di separarsi per ventuno giorni nei rispettivi villaggi. Al timone del programma che è giunto alla settima edizione ancora una volta Filippo Bisciglia. Il conduttore guiderà le coppie in questo viaggio tra consigli e falò di confronto sulla spiaggia in riva al mare. Tra i partecipanti anche alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo come Antonella Elia e Manila Nazzaro. Ovviamente non potevano mancare le prime anticipazioni sulla puntata di questa sera.

Pare che in Sardegna l'avventura sia entrata già nel vivo: Andrea, fidanzato di Anna, vedrà qualcosa che non gli piace e per questo lancerà una sedia in aria.

Anticipazioni prima puntata Temptation Island

Gli spoiler che stanno trapelando in queste ore annunciano già nella prima puntata scintille e scenate di gelosia. Nel villaggio dei fidanzati gli animi si sono riscaldati fin dalle prime ore, dopo i primi filmati giunti dal villaggio delle fidanzate. La prima ad arrabbiarsi molto sarà proprio Antonella Elia che vedrà delle cose del suo Pietro che non le piaceranno affatto. Da alcune clip postate sul profilo Instagram ufficiale di Temptation Island, si vede la donna molto adirata dopo che la produzione le ha appena fatto vedere un filmato del suo fidanzato.

Le cose non andranno meglio nel villaggio dei fidanzati.

Andrea, fidanzato di Anna lancia una sedia in aria

Tra le coppie che hanno scelto di partecipare al programma c'è quella formata da Anna e Andrea. I due sono fidanzati da dieci anni. Andrea è più piccolo di Anna di dieci anni e questa differenza d'età pare stia iniziando ad essere un problema nella loro relazione.

Anna ha trentasette anni e vorrebbe crearsi una famiglia: la donna vorrebbe avere dei figli e andare a convivere e sposarsi. Andrea dal suo canto invece non si sente ancora pronto vista la giovane età e vorrebbe aspettare ancora qualche anno prima di prendersi responsabilità importanti come quella di avere dei figli e diventare padre.

I due hanno così deciso di partecipare a Temptation Island per capire se la loro relazione può avere un futuro. Proprio Andrea sarà protagonista durante la prima puntata di una sfuriata all'interno del villaggio. Dopo aver visto un filmato della sua fidanzata, inizierà ad urlare queste parole: "Dopo tre giorni così? Tre giorni? Sono troppo per lei..." e poi scaraventerà una sedia in aria.

Cosa avrà visto di così compromettente? Non resta che sintonizzarsi questa sera su Canale 5 per scoprire cosa accadrà in Sardegna tra le coppie partecipanti.