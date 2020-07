Nicola Vivarelli e Gemma Galgani sono da diverse settimane al centro dei Gossip per via della loro frequentazione, nata all'interno di Uomini e Donne. Nella giornata di mercoledì 8 luglio, Sirius ha voluto ricordare l'esterna con Gemma, preparando lo stesso piatto che aveva cucinato per la dama torinese.

Nicola Vivarelli ha ricordato l'esterna con Gemma

Nicola Vivarelli ha condiviso con i suoi follower su Instagram alcuni video in cui si è cimentato in cucina. Il marinaio toscano ha iniziato a sminuzzare alcuni ingredienti e ha chiesto ai suoi fan se avessero capito cosa stesse preparando. Dopo aver inserito in padella l'olio e i pomodorini, ha inserito nelle sue storie social una domanda: ''Cosa manca?''.

Sirius ha fornito quattro possibili alternative fra le risposte possibili: arselle, vongole, cozze e gamberi. Nicola ha poi mostrato quale era l'ingrediente che mancava, facendo vedere le vongole.

Linguine con le vongole: Nicola Vivarelli le aveva preparate a Gemma in un'esterna

Nicola ha poi mostrato la padella con le linguine e le vongole e ha detto: ''Ed eccoci qua raga, il piatto è pronto: linguine alle vongole veraci. Dai, non era così difficile, su. Ci dovevate arrivare ragazzi. Però ho visto che in molti ci hanno azzeccato. Questo in onore dei bei tempi trascorsi''. Poco dopo Vivarelli è uscito da casa ribadendo che doveva essere molto facile trovare l'ingrediente mancante e ha voluto anche rimarcare di aver cucinato quel piatto in onore dei bei ricordi, facendo intendere che si riferisse ad una delle esterne con Gemma, in cui aveva preparato per lei lo stesso piatto.

Gemma e Nicola Vivarelli proseguono la loro conoscenza

Dopo la fine delle registrazioni delle puntate del dating show di Maria De Filippi, Nicola Vivarelli e Gemma Galgani sono stati avvistati in giro per Roma, abbracciati a passeggio. In un servizio pubblicato su Uomini e Donne Magazine, la coppia è apparsa in alcuni scatti, fatti nella Capitale e a cena in un ristorante.

La dama torinese ha dichiarato in un'intervista che la conoscenza fra lei e il giovane modello toscano stava proseguendo anche lontano dalle telecamere. La Galgani ha raccontato che lei e Nicola, durante un viaggio in taxi, si erano tenuti la mano per tutto il tempo e, al termine della corsa, si erano dati un bacio a stampo con la mascherina.

Gemma ha spiegato al giornalista che quell'avvicinamento a Vivarelli le ha suscitato delle bellissime emozioni. Il marinaio, attraverso le storie Instagram pubblicate ieri sera, ha voluto mandare un chiaro messaggio alla dama torinese, ricordando un bellissimo momento con lei.