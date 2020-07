Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Temptation Island 2020, il fortunato reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia che rivedremo in onda giovedì 9 luglio in prime time con la seconda puntata. Anche questa volta non mancheranno i colpi di scena e le sorprese, al punto che per una delle coppie che ha scelto di mettere alla prova il loro sentimento, potrebbe arrivare il fatidico momento del falò finale. Trattasi di Sofia e Alessandro: sarà proprio quest'ultimo a chiedere a Filippo di poter rivedere la sua fidanzata a distanza di pochi giorni dall'inizio del reality. Manila, invece, deluderà il suo fidanzato lasciandosi andare con un tentatore.

Temptation Island, spoiler seconda puntata: Alessandro chiede il falò finale con Sofia

Le anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island in onda il 9 luglio su Canale 5 rivelano che la situazione tra Alessandro e Sofia non è affatto delle migliori all'interno del villaggio ed entrambi si sono accusati di tradimenti. Tuttavia Alessandro non ha gradito le parole della sua fidanzata e ha rigettato al mittente le accuse che gli sono state mosse, al punto da chiedere al conduttore di rivederla al più presto per un falò di confronto finale.

E così Filippo comunicherà a Sofia la richiesta del suo fidanzato: lei accetterà di vederlo dopo pochi giorni di separazione oppure porterà avanti la sua avventura?

Occhi puntati anche sulla coppia composta da Valeria e Ciavy. Nella prima puntata la ragazza aveva visto dei filmati del suo ragazzo che proprio non le erano piaciuti, al punto da scoppiare in lacrime.

Valeria si lascia andare con il single tentatore Alessandro, Manila delude il fidanzato

Le anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island rivelano che Valeria deciderà di reagire e di prendere in mano le redini della situazione e lo farà divertendosi con Alessandro, uno dei single tentatori del programma.

Così Valeria si lascerà andare a coccole, baci ed effusioni piccanti. Quale sarà a questo punto la reazione di Ciavy? Continuerà a fare il 'provolone' con tutte le single del villaggio oppure tornerà indietro sui suoi passi?

Occhi puntati anche su Manila Nazzaro che in questa seconda puntata del reality delle tentazioni si lascerà corteggiare e avvicinare da uno dei tentatori, scatenando la reazione negativa del suo fidanzato Lorenzo.

Quest'ultimo, infatti, non si farà problemi ad ammettere di essere deluso dal comportamento dell'ex Miss Italia.

In attesa di vedere come si evolveranno le avventure delle coppie protagoniste del reality show in questa seconda puntata, è possibile rivedere la prima puntata trasmessa giovedì scorso in televisione, accedendo al portale web WittyTv.it e cliccando sulla sezione dedicata interamente al reality show condotto da Filippo Bisciglia.