Il pubblico di Rai 3 potrà continuare a seguire le avventure degli abitanti di Palazzo Palladini in Un posto al sole, anche nella settimana che va dal 3 al 7 agosto 2020. L'appuntamento quotidiano con la soap opera made in Napoli resta confermato nel suo classico slot orario che precede la fascia della prima serata. Occhi puntati sulla coppia composta da Guido e Mariella, i quali vorrebbero vivere in serenità la loro prima notte di nozze, ma dovranno fare i conti con una visita del tutto inaspettata. Serena ripensa al passato felice con il marito.

Le trame delle puntate di Un posto al sole 3-7 agosto: Guido e Mariella aiutano Sergio

Le anticipazioni della prossima settimana di Un posto al sole dal 3 al 7 agosto, infatti, rivelano che i due novelli sposi dopo aver celebrato il matrimonio, si prepareranno a vivere insieme la loro prima notte. Peccato, però, che l'arrivo di Sergio Massaro finirà per alterare i loro piani: l'uomo, infatti, si rivolgerà a Guido e Mariella per chiedere il loro aiuto nel cercare di riconquistare il cuore di Bice.

Nonostante si trovino in un momento felice della loro vita, i due decideranno di non fare un passo indietro: alla fine, infatti, daranno una mano a Bice e Sergio per cercare di far tornare il sereno tra di loro e indirizzeranno la rabbia della donna verso una terza persona.

Gli spoiler delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che Serena comincerà ad avere dei ripensamenti circa la decisione di separarsi dal marito. Nella mente della donna riaffioreranno i ricordi dei momenti felici che hanno vissuto assieme, che non la lasceranno indifferente. Intanto Filippo si preparerà a trascorrere dei giorni da solo con sua figlia.

La piccola Irene, intanto, comincerà a risentire della separazione dei suoi genitori e gli stessi Filippo e Serena non appariranno più così convinti della decisione che hanno preso. Susanna, invece, apparirà turbata da Eugenio e Niko penserà che la ragazza non sia più convinta al 100% della decisione che hanno preso.

Il pubblico di Rai 3 premia il ritorno delle puntate inedite di Un posto al sole

Insomma una settimana che si preannuncia decisamente scoppiettante e ricca di colpi di scena per i protagonisti dell'amata soap, che in queste calde serate d'estate sta riuscendo ad appassionare una media di circa 1.3 milioni di fedelissimi a serata, con uno share che oscilla tra il 6 e il 7%. Numeri che confermano il gradimento di Un posto al sole da parte del pubblico della terza rete Rai, visto che nelle settimane in cui la soap è stata sostituita da svariati programmi, la media di Rai 3 si era fermata al 2-3% con meno di un milione di spettatori. L'appuntamento con gli abitanti di Palazzo Palladini proseguirà per tutta l'estate e successivamente per i mesi a seguire della stagione autunnale.