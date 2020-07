In attesa di tornare al lavoro presso gli studi di Cologno Monzese al timone dei suoi programmi (e probabilmente sul Grande fratello nip nel 2021) Barbara D'Urso sta trascorrendo momenti di relax in occasione delle vacanze estive. La conduttrice di Canale 5 sembra stia trascorrendo giornate piacevoli in compagnia di amici e all'insegna di qualche hobby. Infatti, Barbara è solita postare sui social diversi scorci della sua vita quotidiana, in cui la vediamo sorridente e divertita. Tra i vari passatempi della vip partenopea vi è anche il giardinaggio. Tuttavia, l'imprevisto è dietro l'angolo. Di recente, Barbara avrebbe infatti querelato Naike Rivelli, poiché quest'ultima avrebbe parlato di un presunto amante di D'urso.

Barbara D'Urso continua a tenere informati i fan

Dopo una prima parte delle vacanze estive trascorse in compagnia degli amici, Barbara D'Urso continua a tenere informati i fan (e gli hater) riguardo la sua vita quotidiana, dei suoi passatempi e di come sta trascorrendo queste settimane di relax. Tra i suoi hobby, vi è quello del giardinaggio. In diverse foto postate su Instagram è possibile vedere Barbara attorniata da piante e fiori vari. Dopo le vacanze estive, Barbara D'Urso la rivedremo in autunno su Canale 5 alla conduzione degli immancabili Pomeriggio 5 e Live - Non è la D'Urso. Si vocifera, inoltre, una possibile conduzione del Grande fratello nip nel corso del 2021.

La borsa regalatale da Bruno

In alcune recenti storie Instagram Barbara D'Urso ha fatto sfoggio di una borsa di velluto di colore rosso. Da quel po' che ha scritto la conduttrice Mediaset sarebbe stato un certo Bruno a crearla e a regalargliela. La borsa, di grandi dimensioni, è personalizzata, in quanto su di essa compare la scritta dorata "Non è la D'Urso".

Il regalo da parte di Bruno è ulteriormente abbellito da un ciondolo dorato rappresentante l'hashtag e da manici fatti a catenella in metallo dorato. Barbara ha postato un video dove mostra orgogliosamente il regalo, scrivendo: "Fatta apposta per me". D'Urso non ha mancato di ringraziare Bruno.

Lo scontro con Naike Rivelli

Guerra aperta tra Naike Rivelli e Barbara D'Urso. Nonostante la conduttrice Mediaset abbia taciuto riguardo la situazione, ci ha pensato la figlia di Ornella Muti a rendere noto che Barbara avrebbe sporto denuncia nei suoi confronti. Secondo il racconto di Naike, Barbara l'avrebbe querelata, in quanto lei avrebbe sfruttato il suo nome, diffamandola. Rivelli ha precisato di essersi limitata a citare dei rumors sulla vita privata della conduttrice. Naike ha aggiunto di aver parlato di un presunto amante di Barbara. L'ex partecipante di Pechino express ha lamentato che non ci sia più possibilità di esprimersi e di parlare di Gossip, neanche in casa propria, ma che sia possibile farlo solo all'interno del salotto di Barbara D'Urso.

Naike si è poi chiesta se Barbara abbia la "coda di paglia".