Le anticipazioni della nota soap opera americana Beautiful riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda in America, Ridge Forrester e Shauna Fulton, interpretati rispettivamente da Thorsten Kaye e da Denise Richards, si sposeranno all'improvviso a Las Vegas, ma lo stilista, durante l'evento, sarà completamente ubriaco. Frattanto, Bill non riuscirà a dimenticare di Brooke, ora che la donna è nuovamente libera. Successivamente, Bill causerà un incidente a Steffy: l'uomo travolgerà la Forrester con la macchina e la farà cadere dalla moto.

Bill pensa a Brooke

Nelle nuove puntate di Beautiful che verranno trasmesse in America, Ridge Forrester e Shauna Fulton si sposeranno a Las Vegas, ma lo stilista durante la cerimonia sarà talmente sbronzo da non ricordare nulla il giorno dopo.

Soltanto in seguito l'uomo avrà memoria di tutta la vicenda. L'unione dei due verrà sostenuta da Quinn, la quale sarà desiderosa di aiutare la sua amica a sigillare il suo amore per sempre. Nel frattempo Bill Spencer, nonostante abbia chiesto scusa a Katie e abbia deciso di dimenticare il bacio con Brooke, non riuscirà ad abbandonare definitivamente le speranze e penserà costantemente alla Logan.

Bill colpisce Steffy con l'auto

Bill non sarà impegnato soltanto a pensare a Brooke Logan, poiché l'uomo provocherà un brutto incidente. Lo Spencer, alla guida della sua auto, travolgerà Steffy facendola cadere dalla moto. In seguito all'incidente, la Forrester verrà portata all'ospedale. Nel frattempo Brooke e Ridge verranno a conoscenza dell'accaduto e si precipiteranno al capezzale di Steffy, la quale sarà ancora priva di conoscenza.

Successivamente, il detective Sanchez darà il via alle indagini riguardo l'incidente, mentre Steffy sarà curata dal dottor John Finnegan, chiamato anche 'Finn'. Con il passar del tempo, la Logan dimostrerà un particolare interesse amoroso per il dottore.

Sally cade e va in ospedale

Zoe continuerà a ricevere le attenzioni di Carter Walton, che incontrerà casualmente nell'ufficio di Steffy e Ridge mentre è intento a cambiarsi; l'uomo, infatti, non sarà del tutto vestito in quel momento.

Nel frattempo, Sally Spectra metterà in atto il suo diabolico piano con lo scopo di sedurre il suo ex fidanzato Wyatt e farsi mettere incinta. La Spectra rapirà Florence, poi legherà la donna ad un termosifone, ma la Fulton sarà ritrovata e salvata tempestivamente da Wyatt. In seguito, Sally cadrà e sarà ricoverata in ospedale: la donna sarà costretta una volta per tutte ad affrontare le conseguenze delle sue azioni malefiche.