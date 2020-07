Le anticipazioni della soap opera americana Beautiful riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 20 a venerdì 24 luglio su Canale 5 alle ore 13:40, tutta la famiglia Forrester verrà a scoprire dell'incidente di Emma Barber e tutti resteranno assai turbati dalla terribile sciagura. Più tardi, presso la Forrester Creations, verrà dato l'ultimo saluto a Emma. Nel frattempo Flo, Zoe e Xander sospetteranno che Thomas sia coinvolto nell'incidente della donna. Poi Flo si sentirà in colpa per la morte di Emma e penserà che quello che è accaduto alla giovane, sia successo anche per colpa sua.

Justin informa Bill della morte di Emma

Nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse nella prossima settimana, Thomas Forrester dopo aver assistito all'incidente di Emma e averla guardata giacere esanime nella scarpata, senza nemmeno chiamare i soccorsi, si recherà da Hope presso lo chalet, ma non dirà nulla riguardo la sciagura. In seguito Brooke rivelerà a Bill che in realtà non si fida di Thomas e Spencer dirà a Logan di pensarla allo stesso modo. Poi Bill riceverà un'improvvisa chiamata da parte di Justin, la quale lo informerà della morte di Emma Barber.

Hope e Brooke indagano

Il terribile incidente di Emma sconvolgerà tutta la famiglia Forrester e tutti vorranno scoprire come sia potuta accadere una simile tragedia.

Intanto Florence Fulton, Zoe e Xander saranno sempre più convinti che Thomas sia immischiato nella vicenda. In seguito, presso la Forrester Creations, tutti gli impiegati vorranno dare l'ultimo saluto a Emma, così alla donna verrà dedicata una commovente commemorazione. Successivamente Hope e Brooke decideranno di indagare meglio riguardo al tragico incidente e scopriranno che poco prima Thomas ed Emma avevano avuto una brutta discussione.

Più tardi Florence sarà molto dispiaciuta e angosciata per Emma, poiché sarà convinta che quello che è accaduto, sia successo anche per colpa sua. Nel frattempo andranno avanti le indagini per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'incidente e cercare di capire come abbia fatto la donna a finire nella scarpata e si scoprirà che Emma mentre era alla guida, era intenta ad inviare con il suo cellulare un messaggio a Hope, ma non ha fatto in tempo.

Dove guardare in streaming online gli episodi di Beautiful

Ricordiamo che è possibile rivedere alcune delle puntate già andate in onda in tv. Basta registrarsi gratuitamente sull'apposita piattaforma MediasetPlay.it, al suo interno oltre alle puntate della soap opera americana si possono trovare altri contenuti, come gli 'extra' riguardanti gli spoiler e i personaggi di Beautiful.