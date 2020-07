L’avvincente soap opera intitolata Daydreamer - Le ali del sogno, realizzata in Turchia e distribuita in 21 paesi continua a essere trasmessa su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 14:45. Le anticipazioni dell’episodio che i telespettatori italiani vedranno il 22 luglio, dicono che Nihat (Berat Yenilmez) e Mevkibe Aydin (Özlem Tokaslan) faranno una scoperta inaspettata che li turberà parecchio.

Nello specifico i due coniugi noteranno che loro figlia Sanem (Demet Özdemir) è innamorata persa del suo datore di lavoro Can Divit (Can Yaman), quando rivolgerà sguardi e attenzioni particolari nei confronti dell’uomo.

I signori Aydin intimoriti all'idea che il ribelle fotografo potrebbe spezzare il cuore alla loro secondogenita, tenteranno di escogitare una soluzione per evitare che ciò accada.

Daydreamer, trama del 22 luglio: Nihat e Mevkibe si accorgono che Sanem è cotta di Can

Nel corso della puntata della serie tv in onda mercoledì 22 luglio nella fascia pomeridiana e sulla rete ammiraglia Mediaset diretta da Giancarlo Scheri, tutti i dipendenti della Fikri Harika saranno ancora alle prese con la realizzazione di un nuovo spot pubblicitario. Sul set arriveranno anche Nihat e Mevkibe per portare da mangiare a tutta la troupe, e in compagnia di Polen disposta a tornare tra le braccia dell’ex fidanzato Can e a farlo allontanare da Sanem.

Gli spoiler annunciano che l’aspirante scrittrice farà preoccupare i propri familiari, non appena scatenerà la gelosia di Polen per aver riempito di attenzioni il primogenito di Aziz. Nello specifico i due anziani coniugi durante le riprese si accorgeranno di un particolare che non passerà di certo inosservato a tutti i presenti, visto che non faranno fatica a rendersi conto che loro figlia si sia presa una cotta per Can.

Spoiler Daydreamer: Sanem viene messa in guardia dalla madre

Decisi a proteggere la loro secondogenita ad ogni costo, gli Aydin cercheranno di trovare un modo per non vederla soffrire. Scendendo del dettaglio Nihat su consiglio della moglie inviterà la consanguinea a tornare a casa per impedirle di passare altro tempo con Can.

Tuttavia, Mevkibe crederà che Can pur essendo un ragazzo educato non provi nulla per sua figlia.

Invece, la signora Aydin convinta che Sanem abbia interpretato male le intenzioni del suo capo, non esiterà a metterla in guardia dicendole di non dover essere triste per un uomo che non nutre nessun interesse sentimentale per lei.