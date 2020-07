Nuove e succulente anticipazioni di Beautiful giungono direttamente dagli Stati Uniti, riguardanti ciò che i fan italiani vedranno prossimamente.

Da quanto si apprende, Hope e Thomas convoleranno a nozze, nonostante in molti tentino di ostacolare questo matrimonio. Tra i tanti anche Flo la quale, prima dell'evento, confiderà a Zoe di essere pronta a rivelare a Hope la verità su Beth, anche a costo di finire in prigione. La Fulton, in preda in preda ai fumi dell'alcool, non riuscirà nel suo intento e arriverà a cerimonia terminata.

Beautiful, anticipazioni: Flo si ubriaca prima delle nozze tra Hope e Thomas

Dalle anticipazioni riguardanti le prossime puntate di Beautiful in onda sui teleschermi italiani, si viene a sapere che Flo, poche ore prima delle nozze tra Thomas e Hope, sarà ubriaca e confiderà a Zoe di voler far saltare il matrimonio, confessando alla promessa sposa tutta la verità su Beth e sullo scambio di culle. Zoe sarà agitata anche se, a pochi istanti dall'inizio della cerimonia, si renderà conto che nulla è trapelato e che Flo non è ancora presente.

Thomas e Hope diventano marito e moglie nelle prossime puntate di Beautiful

Mentre Zoe tirerà un sospiro si sollievo, Thomas e Hope saranno pronti a pronunciare il fatidico sì.

Stando a quanto riportano le anticipazioni su quanto già andato in onda negli Usa, mentre Hope starà camminando verso l'altare, la piccola Phoebe pronuncerà le sue prime parole, chiamandola 'mamma'. Hope rimarrà impietrita e un silenzio tombale calerà sulla sala. Anche Thomas, Xander e Zoe rimarranno di stucco, mentre Hope avrà gli occhi pieni di lacrime.

La promessa sposa, nonostante sia sconvolta per quanto appena successo, chiederà di andare avanti con la cerimonia che si svolgerà senza nessun altro intoppo. Thomas e Hope saranno finalmente marito e moglie.

Beautiful, trame americane: Flo si presenta ubriaca al termine del matrimonio

Inconsapevole del fatto che Phoebe abbia riconosciuto la sua vera madre, Hope interpreterà quanto accaduto come un segno divino e penserà che la sua piccola Beth abbia voluto parlarle attraverso Phoebe e avesse benedetto le nozze.

A cerimonia terminata arriverà anche Flo, la quale sarà visibilmente ubriaca e si aggirerà nella sala del party come una mina vagante pronta ad esplodere.

La verità su Beth non è stata svelata ed ormai il matrimonio tra Thomas e Hope si è celebrato, motivo per cui Flo non ha nessun motivo per affrettarsi a confessare. La cugina di Hope avrà un duro scontro con Thomas proprio durante il ricevimento, in cui la giovane lo minaccerà di dire tutta la verità. Parole che verranno ascoltate da Liam, il quale rimarrà perplesso circa il segreto di cui stessero parlando i due.

In attesa di scoprire ulteriori novità sulle nozze tra Hope e Thomas, si ricorda che la soap tv americana va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 13:40 circa.

Su Mediaset play invece, è possibile rivedere gli episodi già trasmessi.