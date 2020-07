Lunedì 27 luglio riparte una nuova settimana in compagnia dei protagonisti della soap dell'estate, Daydreamer - Le ali del sogno. Episodio dopo episodio, la trama diventa sempre più ricca di colpi di scena e di novità, in particolar modo per la coppia di protagonisti composta da Can e Sanem che stanno appassionando sempre più gli spettatori di Canale 5. Le anticipazioni di questa nuova settimana di programmazione rivelano che per Osman arriverà la consacrazione come modello, mentre Can e Sanem si ritroveranno a lavorare di nuovo fianco a fianco seppur in un clima di 'odio e amore'.

Daydreamer, le anticipazioni 27-31 luglio: Can e Sanem ai ferri corti

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Daydreamer - Le ali del sogno, che andranno in onda dal 27 al 31 luglio 2020 in prima visione assoluta, rivelano che Osman, dopo aver preso parte alla realizzazione dello spot pubblicitario, riscuoterà un grandissimo successo come modello e di lui si invaghirà anche Guliz.

Intanto sul set ci sarà un clima di forte tensione e i rapporti tra Aylin e Deren saranno sempre più tesi.

E poi ancora, gli spoiler della soap opera di Canale 5 rivelano che Sanem vorrebbe liberarsi del peso che ha dentro e delle bugie che ha detto in questo periodo a Can. Per questo motivo, la donna andrà da Emre e gli chiederà di confessare tutta la verità al fotografo, al più presto. Peccato, però, che il fratello di Can non sarà dello stesso parere perché è convinto che non li perdonerà mai.

Nel frattempo, Sanem continuerà a lavorare con Can e insieme si ritroveranno alle prese con una sceneggiatura che è stata scritta dagli utenti del mondo web. Il rapporto tra i due non sarà proprio dei migliori e insieme lavoreranno in un clima di 'amore e odio'.

Osman conteso da Leyla e Guliz

Tra le varie sceneggiature che sono arrivate c'è quella di Daydreamer che verrà scelta per la realizzazione del nuovo spot della Fikri. Dietro questo pseudonimo, però, si nasconde proprio la bella Sanem, la quale preferirà non confessare la verità.

Le anticipazioni delle puntate di Daydreamer fino al 31 luglio, inoltre, rivelano che i genitori di Sanem proveranno a parlare con Halil per il pagamento del debito.

L'uomo, però, non accoglierà la loro richiesta perché ha già preso degli accordi con Sanem.

Intanto, Can e Sanem saranno alla ricerca del quartiere perfetto per le riprese delle nuova sceneggiatura. Il clima tra i due non sarà affatto dei migliori e ci sarà anche un momento di forte scontro che sarà doloroso per entrambi.

Leyla, invece, dimostrerà di provare una forte gelosia nei confronti di Osman, che intanto viene corteggiato in maniera serrata da Guliz.