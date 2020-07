Nuovo appuntamento dedicato alle anticipazioni su Beautiful, la soap opera in onda da ben 33 anni. Gli spoiler delle puntate in onda a breve su Canale 5 indicano che Liam Spencer (Scott Clifton) si opporrà con tutte le forze alle prossime nozze tra Hope Logan (Annika Noelle) e Thomas Forrester (Matthew Atkinson). L'uomo, in particolare, proverà a convincere l'ex moglie a non sposare il rivale, in quanto non crede che sia sincero nei suoi confronti.

Beautiful: Hope e Thomas decidono di sposarsi alla villa di Eric

Le anticipazioni di Beautiful raccontano che Liam proverà a convincere Hope a fare un passo indietro con Thomas, nelle prossime puntate in onda in Italia.

Tutto avrà inizio quando quest'ultima deciderà di convolare a nozze con il giovane Forrester, dopo aver soccorso Douglas in preda a un terribile incubo. Il fratello di Steffy, infatti, arriverà a terrorizzare il bambino in modo che Hope anticipi il giorno delle loro nozze. La coppia, successivamente, deciderà di sposarsi nella villa di Eric il giorno seguente al brutto sogno di Douglas.

Purtroppo la decisione di Thomas e della fidanzata non sarà accettata da tutti i componenti della famiglia. In particolare Thomas informerà Eric (John McCook), Quinn (Rena Sofer), Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang) della lieta notizia. Se lo stilista apparirà molto felice nel vedere che suo figlio ha deciso di mettere la testa a posto, Brooke sarà del parere contrario, tanto da provare a fargli cambiare idea.

Liam non vuole che Hope sposi Thomas

Nel corso delle prossime settimane in programmazione su Canale 5, Brooke dimostrerà di non volere Thomas come genero. In particolare, la moglie dello stilista si convincerà che il giovane Forrester stia usando Douglas per arrivare a sua figlia. Ci sarà un episodio, infatti, che confermerà tale supposizione: Thomas chiederà al figlio di diventare il suo testimone, una scena che susciterà la commozione dei parenti, eccetto quella di Brooke, che apparirà sempre più preoccupata per Hope.

Proprio quest'ultima arriverà alla casa sulla scogliera, dove informerà Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Liam della notizia. In questo frangente la sorellastra accetterà di buon grado di farle da damigella d'onore, mentre Liam avrà tutt'altra reazione. L'uomo, infatti, cercherà di far cambiare idea all'ex moglie, la quale si dimostrerà sicura della sua scelta.

Alla fine quest'ultima ribadirà che Douglas ha bisogno del suo aiuto come madre.