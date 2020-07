Beautiful torna su Canale 5 con le puntate dal 20 al 26 luglio: le anticipazioni dei prossimi episodi raccontano che Thomas continuerà a tramare contro Hope per averla nella sua vita. A nulla serviranno le raccomandazioni di Brooke, preoccupata per il futuro della figlia. Il giovane Forrester userà Douglas e il suo desiderio di avere una madre per raggiungere il suo obiettivo. Nel frattempo, Eric tornerà a Los Angeles in compagnia della moglie Quinn Fuller.

Stando alle anticipazioni settimanali di Beautiful, Thomas chiederà a Hope di diventare sua moglie. In questo modo, potrà dare una famiglia e delle certezze a Douglas.

Liam ne sarà sconvolto. Un gesto inaspettato del Forrester Junior darà modo di pensare ai telespettatori di quanto sia animato da oscure intenzioni.

Beautiful, trame settimanali dal 20 al 26 luglio su Canale 5

Ormai, il segreto sullo scambio di culle di Beth è dominio di Flo, Reese, Xander, Zoe e Thomas. Gli unici a non sapere nulla sono Liam e Hope. La figlia di Brooke è affranta per la perdita della sua bambina e ha trovato conforto nella vicinanza di Douglas. Ciò ha dato modo a Thomas di fare leva sul suo istinto materno per portarla nella sua vita, spingendola ad annullare il matrimonio con Liam.

A Los Angeles è tornata Emma Barber, la stagista che lavora alla Forrester Creations. Le anticipazioni di Beautiful svelano che si metterà nei guai dopo aver scoperto che Beth è viva.

Thomas infatti, temendo che la ragazza possa raggiungere Hope per raccontarle la verità, causerà un incidente stradale che le costerà la vita.

Hope e Thomas si fidanzano

Gli episodi di Beautiful in onda la prossima settimana su Canale 5 vedono Thomas chiedere a Hope di fidanzarsi ufficialmente. Ormai lontana da Liam, la giovane Logan accetterà, anche se metterà in chiaro i suoi sentimenti.

L'unico uomo che ama è l'ex marito e se convolerà a nozze con Thomas sarà solo per il bene di Douglas.

Visti i dubbi di Hope, Thomas penserà bene di usare suo figlio per convincerla a diventare sua moglie. Intanto, Donna e Katie verranno a sapere da Brooke che Hope si è fidanzata. Nessuna delle sorelle Logan sarà d'accordo con questa scelta avventata.

Xander in pericolo nelle prossime puntate di Beautiful

A casa Forrester la situazione sarà piuttosto complicata. Eric e Quinn torneranno dopo tanto tempo a Los Angeles e verranno informati di quanto successo. Liam, saputo che Hope potrebbe sposare Thomas, le chiederà un confronto con la speranza di distoglierla da questa idea malsana.

Parlando con l'ex marito, la giovane Logan inizierà a titubare. A quel punto, Thomas penserà ad un altro piano per non perderla. Xander invece si metterà in pericolo e, temendo per il peggio, affronterà il malvagio Forrester.

Ridge e Brooke ai ferri corti

Le anticipazioni di Beautiful delle puntate dal 20 al 26 luglio rivelano che la separazione di Hope e Liam peserà sul rapporto tra Brooke e Ridge.

Forrester starà dalla parte di Thomas, certo che abbia fatto una scelta saggia a chiedere a Hope di sposarlo.

Brooke invece continuerà a mettere in guardia l'ingenua figlia, prospettandole un futuro amaro al fianco di Thomas. Ridge e la moglie finiranno per litigare per via del loro opposto punto di vista.

La mossa di Thomas per ingannare Hope

Steffy, ignara delle cattive intenzioni del fratello, crederà che sia davvero innamorato di Hope. Intanto, Eric dirà a Quinn e Ridge che Xander ha deciso di licenziarsi dalla Forrester Creations, anche se non al corrente del reale motivo. Il ragazzo infatti non riesce più a reggere la pressione sul segreto di Beth.

Infine, le anticipazioni di Beautiful delle puntate in onda su Canale 5 dal 20 al 26 luglio raccontano che Thomas sostituirà la foto di Caroline con quelle di Hope nella cameretta di Douglas.

La giovane Logan, caduta nella sua rete, finirà per accettare di diventare sua moglie.