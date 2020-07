Il cast di Tu sì que vales è stato confermato in tutti i suoi protagonisti (giuria e conduttori), ma si dice che qualcuno abbia rischiato di non esserci a settembre. Dagospia fa sapere che Belen Rodriguez avrebbe accettato di ridursi il cachet pur di figurare tra i presentatori della nuova edizione dello show leader del sabato sera. Dopo settimane di trattativa, l'argentina avrebbe trovato un accordo economico soddisfacente con Mediaset.

Rumors sul futuro in televisione di Belen

Ci sarebbero stati degli intoppi nel sodalizio quasi decennale tra Belen Rodriguez e Mediaset. Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia, fa sapere che la showgirl avrebbe rischiato il posto alla guida di uno dei programmi di maggior successo di Canale 5: Tu sì que vales.

Sul blog di Roberto D'Agostino, infatti, in queste ore si legge: "Gira voce che anche a Mediaset ci sia stato un taglio dei compensi dei big. La firma di Belen per TSQV sarebbe arrivata in extremis per ragioni economiche". Quello che si dice tra i corridoi della rete del Biscione, dunque, è che l'argentina avrebbe accettato di ridursi il cachet pur di prendere parte al format prodotto dalla Fascino, società di Maria De Filippi. Candela, inoltre, precisa che l'accordo tra la conduttrice e la rete è stato trovato ma ci sarebbe stata una netta diminuzione di guadagno per una delle padrone di casa assieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Estate a Ibiza per Belen Rodriguez

Mentre i siti di Gossip riportano l'indiscrezione secondo la quale si sarebbe decurtata parte dello stipendio per poter condurre la prossima edizione di Tu sì que vales, la Rodriguez si gode le vacanze nella sua isola del cuore: Ibiza.

Terminate momentaneamente le registrazioni dello show, che tornerà su Canale 5 a metà settembre, la showgirl è volata alle Baleari in compagnia del figlio Santiago e di un ristretto gruppo di amici.

A saltare all'occhio dei curiosi, però, è soprattutto l'assenza di Gianmaria Antinolfi, tra i pochi che stanno vivendo nella lussuosa villa che l'argentina ha affittato per le prossime settimane.

L'imprenditore che sembrava aver preso il posto di Stefano De Martino nel cuore della soubrette infatti, pare sia sparito nel nulla da più di dieci giorni, ovvero da quando la rivista Chi ha pubblicato le foto dei baci che la presunta neo coppia si è scambiata a Capri.

Single e sensuale: la nuova Belen dopo la separazione

Il fatto che la Rodriguez abbia deciso di andare in vacanza senza l'uomo che ha baciato non più di due settimane fa a Capri, fa ipotizzare che tra loro potrebbe essere già tutto finito. È da un po', infatti, che sul web si rincorre il pettegolezzo secondo il quale Belen avrebbe già messo da parte la chiacchieratissima conoscenza con Gianmaria Antinolfi per godersi un'estate da single dopo tantissimo tempo. Tra i vari tira e molla con Stefano De Martino e le relazioni più o meno lunghe con Andrea Iannone e Marco Borriello, è da un po' che l'argentina non si prende del tempo per sé stessa, accantonando anche per un breve periodo l'amore. Il figlio Santiago, l'amico stilista Mattia Ferrari e la coppia formata da Salvatore Angelucci e la fidanzata Alessandra sembra siano le uniche persone in grado di far stare bene la showgirl dopo l'addio al marito.