Secondo le ultime anticipazioni, da lunedì 20 luglio negli Stati Uniti ripartiranno gli episodi inediti della soap opera americane "Beautiful", anche se bisognerà aspettare giovedì 23 luglio per vedere il primo episodio girato dopo l'emergenza sanitaria per il coronavirus. In particolare, in questi nuovi appuntamenti ci saranno vari colpi di scena, tra cui l'incidente in cui verrà coinvolta Steffy Forrester, a causa di Bill Spencer. Infatti, la figlia di Ridge verrà investita dal magnate mentre sarà a bordo della sua moto. Un evento di questo tipo non è la prima volta che accade, in quanto Steffy ebbe un altro incidente in moto anche un paio di anni fa, che gli causò un aborto a gravidanza inoltrata.

Bill investe Steffy con la sua auto

Sempre secondo quanto riportato dalle ultime anticipazioni, Bill Spencer sarà sconvolto quando si renderà conto di aver investito Steffy. Infatti, il padre di Liam e Wyatt chiamerà subito i soccorsi e accompagnerà la figlia di Ridge in ospedale. L'uomo sarà molto preoccupato e avrà sensi di colpa per aver causato questo terribile incidente.

Poco dopo, Ridge e Brooke verranno avvisati dell'incidente di Steffy e si precipiteranno in ospedale per stare vicino alla giovane Forrester. Tutto ciò potrebbe causare un'ennesima lite tra Bill e Ridge, che nell'ultimo periodo avevano già litigato a causa di un bacio tra il rivale e la sua consorte. Infatti, in quest'ultimo confronto, Forrester senior aveva dato un pugno al suo avversario dopo aver visto un video in cui l'uomo baciava Brooke.

Ora che Steffy sarà in un letto d'ospedale, non è da escludere che tra i due imprenditori ci possa essere un nuovo scontro.

Tra le new entry di Beautiful c'è il dottor Finnegan

L'emergenza sanitaria da Covid-19, sarà l'aggancio per l'ingresso del dottor John Finnegan nella soap opera Beautiful, interpretato da Tanner Novlan.

In particolare, quest'ultimo potrebbe essere il nuovo interesse amoroso di Steffy.

Inoltre, la soap opera americana ha deciso di utilizzare un nuova strategia anti-coronavirus, cioè usare i partner di vita degli attori come controfigure dei colleghi di set nelle scene più intime. Quindi, Kayla Ewell, ex interprete di Beautiful, (Caitlin Ramirez) essendo la moglie di Novlan potrebbe ritornare nella soap opera e prestarsi come controfigura di "Steffy" nelle eventuali scene intime tra il dottore e la figlia di Ridge.

Non ci resta che aspettare la messa in onda delle nuove puntate americane per scoprire ulteriori novità. Intanto, per chi non avesse avuto la possibilità di vedere tutte le puntate andate in onda su Canale 5, potrà recuperarle in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Mediaset Play.