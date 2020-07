La storia tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sembra essere giunta al capolinea, secondo quanto pubblicato da Amedeo Venza sui suoi social. Il noto influencer infatti, ha parlato di una telefonata intercorsa tra i due protagonisti di Uomini e Donne, durante la quale la dama torinese avrebbe messo fine alla loro conoscenza. 'E' finita la barzelletta' ha commentato ironicamente Venza il quale, sin da subito, non aveva mai creduto ad un reale interesse tra loro. Dello stesso parere anche l'ex storico della Galgani, Giorgio Manetti, che, nel corso di una trasmissione radiofonica, ha criticato aspramente Sirius.

Sirius e Gemma si sono detti addio? L'indiscrezione di Amedeo venza

Nonostante Uomini e donne sia in pausa sino a settembre, i fan del programma di Maria De Filippi sono a caccia di notizie riguardanti Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Come noto, i due avevano iniziato una frequentazione ai tempi del lockdown, proseguita anche oltre la fine della trasmissione. In molti avevano storto il naso, vista la notevole differenza di età, lei 70 anni e lui 26, alimentando i sospetti che Sirius in particolare fosse solo alla ricerca della popolarità e non fosse mosso da un reale interesse verso la dama. Le ultime notizie su Sirius e Gemma, parlano di crisi tra i due, così come testimoniato dal noto influencer Amedeo Venza che su Instagram ha lanciato l'indiscrezione secondo la quale i due si sarebbero lasciati.

Amedeo Venza sulla rottura tra Gemma e Nicola: 'E' finita la barzelletta'

L'influencer Venza che, come noto, non ha mai creduto alla veridicità della conoscenza tra Gemma e Nicola, ha ironicamente commentato la notizia dell'addio tra i due: 'E' finita la barzelletta', per poi raccontare alcuni particolari in più su cosa sarebbe accaduto tra la Galgani e il giovane Sirius.

Dalle parole dell'influencer, si viene a sapere che la dama torinese avrebbe messo fine alla loro conoscenza attraverso una telefonata, in cui avrebbe spiegato al diretto interessato tutti i motivi della sua scelta.

Nicola e Gemma in crisi, Giorgio Manetti: 'Era inevitabile che accadesse'

Della stessa opinione di Amedeo Venza anche l'ex cavaliere di U&D Giorgio Manetti, il quale è tornato a parlare di Nicola e Gemma nel corso di un'ospitata nel programma radiofonico di RTL 102.50, condotto da Francesco Fredella.

Il 'gabbiano', senza tanti giri di parole, ha commentato le voci della presunta crisi tra Nicola e Gemma, dicendo che tutto ciò era inevitabile e dando un consiglio al giovane 26enne: 'Sirius, torna a fare il marinaio'. Un chiaro messaggio rivolto al giovane corteggiatore, il cui atteggiamento non ha mai convinto né Giorgio né tanto meno Amedeo Venza che su Instagram ironicamente ha scritto. 'Addio sogni di gloria'.