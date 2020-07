Prosegue l'appuntamento in prima visione su Canale 5 con la soap opera DayDreamer - Le ali del sogno, di cui mercoledì 29 luglio verrà trasmessa una nuova puntata inedita, che si preannuncia ricca di colpi di scena. Le anticipazioni sulla trama rivelano che l'attenzione sarà focalizzata soprattutto sulla coppia composta da Can e Sanem: i due hanno scelto di dirsi addio e quindi di lasciarsi, ma dovranno continuare a 'convivere insieme' almeno dal punto di vista lavorativo e la situazione sarà tutt'altro che facile per entrambi.

DayDreamer, spoiler del 29 luglio: Can e Sanem sempre più ai 'ferri corti'

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di DayDreamer che andrà in onda il 29 luglio in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che ormai la situazione tra Can e Sanem è diventata molto tesa e i due si sono dichiarati guerra a vicenda.

Eppure nonostante questa durissima presa di posizione, i due saranno costretti a lavorare ancora insieme tra 'odio e amore'.

In particolar modo saranno chiamati a lavorare su un nuovo progetto che prevede la realizzazione di una sceneggiatura scritta da alcuni utenti del web e che sarà poi utilizzata per un nuovo spot pubblicitario per una campagna automobilistica.

Un progetto ambizioso che porterà Can e Sanem a lavorare di nuovo fianco a fianco, seppur in un momento non proprio facile del loro rapporto. Le anticipazioni di questa nuova puntata della soap opera, in onda il 29 luglio, rivelano che tra le varie proposte che sono arrivate, ci sarà quella di un certo DayDreamer che non passerà affatto inosservata.

E sarà proprio questa sceneggiatura che alla fine verrà selezionata per la realizzazione dello spot pubblicitario.

Leyla confessa alla sorella di essersi innamorata di Emre

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler di questo nuovo appuntamento con la soap opera di Canale 5 rivelano che per Leyla arriverà il momento della verità e di confessare i suoi sentimenti.

La donna, infatti, deciderà di dire a sua sorella che ha capito di essersi innamorata di Emre. Riuscirà a trovare il coraggio per confessare la verità anche al diretto interessato? E, soprattutto, quale potrebbe essere la reazione del fratello di Can di fronte a questa dichiarazione d'amore? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti di DayDreamer in onda su Canale 5.

Intanto per rivedere le puntate della soap turca già trasmesse in televisione, basterà collegarsi con il portale web gratuito MediasetPlay.it e accedere alla sezione dedicata a DayDreamer, oppure scaricare l'applicazione omonima gratuita per rivederle da dispositivi mobili.