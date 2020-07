Continua ad appassionare il pubblico la soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno, che grazie al successo ottenuto in termini di ascolti occuperà il piccolo schermo italiano anche dopo il ritorno di Uomini e Donne. Nell’episodio in onda il 29 luglio 2020, sempre dalle ore 2:45 alle 3:35 del pomeriggio circa, al centro dell’attenzione ci saranno i due attori Can Yaman e Demet Özdemir.

Le anticipazioni raccontano che il rapporto di Sanem Aydin e Can Divit sarà ancora una volta caratterizzato da alti e bassi. In particolare, il primogenito di Aziz e l’aspirante scrittrice lavoreranno insieme ad un progetto che prevede una sceneggiatura scritta dagli utenti del web e selezionata per uno spot pubblicitario della Fikri Harika.

DayDreamer, spoiler del 29/07: Sanem e Can alle prese con una nuova sceneggiatura

Le avventure di Can e Sanem, i due protagonisti principali dell’amata serie tv di origini turche, il cui titolo originale è Erkenci Kus, non smettono di incuriosire i telespettatori italiani. Si preannuncia come di consueto movimentata la puntata in programma su Canale 5 mercoledì 29 luglio 2020. Dagli spoiler si evince che l’aspirante scrittrice e il fotografo si impegneranno per la realizzazione di un nuovo progetto a casa di quest’ultimo. Questa volta, tutto il personale della Fikri Harika dovrà occuparsi di una sceneggiatura scritta dagli utenti del web.

Nonostante la campagna sui social media sia in procinto di essere completata, i commenti non saranno abbastanza incoraggianti.

Il fratello di Emre e Sanem si provocheranno a vicenda, mentre faranno il possibile per portare al termine il nuovo compito con professionalità.

Il primogenito di Aziz e la sorella di Leyla non possono stare distanti, Osman si emoziona

Il primogenito di Aziz e la sorella di Leyla dimostreranno ancora una volta di non poter stare distanti, visto che non faranno altro che cercarsi anche dopo aver discusso.

Intanto, Mevkibe e Ayhan organizzeranno una proiezione speciale dello spot di Osman per la pubblicità delle bevande biologiche: quest’ultimo, si emozionerà per essere stato applaudito e per i tanti complimenti ricevuti.

In seguito, Sanem farà ritorno a casa e farà i conti con la madre, che le dirà di essere convinta che il figlio maggiore di Aziz non si innamorerà mai di lei.

Infine, Leyla non avrà alcuna intenzione di mettere piede nell’agenzia dei Divit, poiché crederà che Emre non ricambi i suoi sentimenti. A consolare la primogenita degli Aydin ci penserà la sorella Sanem, visto che le consiglierà di prendere in considerazione il corteggiamento del macellaio Osman, da sempre cotto di lei ma segretamente.