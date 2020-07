Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni settimanali di Tempesta d'amore. La TV Soap, nata in Germania nel 2005, continua ad appassionare il pubblico grazie alle sue intricate dinamiche. Attualmente, va in onda su Rete 4, dal lunedì al venerdì, alle 7 e 35 di sera.

Nella settimana dal 27 al 31 luglio, Michael nutrirà dei sospetti sulla morte di Romy. Il suo pensiero verrà rafforzato da una rivelazione da parte di Natascha. Tim proverà a riavvicinarsi a Franzi e deciderà di invitarla fuori per una cena romantica: purtroppo le cose non andranno nel verso giusto. Intanto, Annabelle si vendicherà del tradimento di Dirk mettendo in pericolo lui e Michael.

Tempesta d'amore, anticipazioni dal 27 al 31 luglio: Michael e Dirk vengono rinchiusi

Nelle puntate di Tempesta d'amore di questa settimana, Annabelle deciderà di vendicarsi per il tradimento di Dirk. Ella, infatti, lo attirerà in un casolare abbandonato e lo rinchiuderà lì assieme a Michael. Una volta accortasi della scomparsa, Linda verrà divorata dalla preoccupazione. La vicenda le apparirà strana e sospetta. Fortunatamente, avrà un'intuizione e si ricorderà della villa da ristrutturare che Dirk, tempo prima, le aveva mostrato. Chiederà ad André di accompagnarla in quel luogo e riuscirà a liberare i due uomini.

André, però, nonostante abbia compiuto un bel gesto, non potrà fare a meno di notare i sentimenti di Linda per Dirk.

Questo lo metterà in una posizione difficile.

Spoiler degli episodi di Tempesta d'amore fino al 31 luglio: Michael pensa che Romy sia stata avvelenata

Negli episodi di Tempesta d'amore dal 27 al 31 luglio, la situazione tra Tim, Nadja e Franzi diventerà ancora più complessa. Nadja, infatti, per sabotare qualunque possibilità che gli altri due si rimettano insieme, dirà a Franzi che Tim le ha chiesto di abortire.

Quest'ultimo, in realtà, è intenzionato a crescere il bambino, ma anche a non rinunciare all'amore per Franzi.

Nel frattempo, Michael, ragionando sulla morte di Romy, inizierà a pensare che ella potrebbe essere stata uccisa tramite avvelenamento da erbe. A suggerirgli questa ipotesi sarà la scoperta che, poco tempo prima della dipartita di Romy, Annabelle aveva chiesto in prestito a Natascha un libro sulle erbe.

Tempesta d'amore, trame dal 27 al 31 luglio: Tim invita Franzi a cena

Gli spoiler di Tempesta d'amore rivelano che Paul non avrà alcuna intenzione di intromettersi nella vicenda di Romy. Egli, infatti, si rifiuterà di riesumare il suo corpo per accertare le cause della morte.

Intanto, Tim farà un ulteriore tentativo per riconquistare il cuore di Franzi. Egli organizzerà una cena romantica solo per loro due. Le cose, all'inizio, sembreranno andare bene e condivideranno addirittura un ballo, ma una notizia poco gradita rovinerà l'atmosfera e porterà a un nuovo litigio.

Nel frattempo, Lucy andrà su tutte le furie per l'atteggiamento di Bela e lo accuserà di averle rivolto delle avances eccessive e fuori luogo.