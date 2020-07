Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, che ha appena celebrato il 59-esimo compleanno di Katherine Kelly Lang (Brooke) tra le interpreti più amate della soap opera americana. Se nelle puntate trasmesse negli Stati Uniti Ridge è convolato a nozze con Shauna a Las Vegas, le anticipazioni in programma prossimamente su Canale 5 dicono che suo figlio Thomas Forrester (Matthew Atkinson) commetterà un passo falso. In particolare, Liam Spencer (Scott Clifton) farà una scoperta importante quando capirà che il rivale e Flo Fulton (Katrina Bowden) stanno nascondendo un segreto.

Beautiful: Flo non riesce a fermare le nozze di Hope

Le trame delle nuove puntate di Beautiful andate in onda un anno fa negli Usa a causa della differenza di messa in onda, annunciano che Flo Fulton non riuscirà a svelare la verità dello scambio delle culle e quindi impedire a Hope Logan (Annika Noelle) di sposare Thomas. In particolare, la ragazza raggiungerà la Villa di Eric a fine cerimonia. Qui, la Fulton apprenderà da Donna (Jennifer Gareis), Katie (Heather Tom) e Brooke che le nozze hanno avuto un imprevisto a causa della piccola Phoebe, la quale ha chiamato la Logan mamma. Sentite queste parole, la figlia di Shauna (Denise Richards) deciderà di recarsi dalla cugina per raccontare la verità, se non venisse fermata da Thomas Forrester.

Tra i due personaggi inizierà un vivace scambio di battute. Flo accuserà il padre di Douglas di stare facendo soffrire sua moglie se si ostina a non rivelarle la verità su Beth.

Liam scopre che Thomas sta tramando qualcosa con la Fulton

Nelle prossime puntate della soap opera americana, Hope ripenserà all'episodio accaduto durante le sue nozze, non sapendo che suo marito è impegnato a litigare con Flo.

La giovane, infatti, crederà che Beth abbia usato Phoebe per arrivare a lei. Durante questi commoventi momenti, la Logan sarà sorpresa dall'arrivo di Liam Spencer. Una visita che farà infuriare Thomas, che troverà i due ex coniugi appartati nella stanza. In seguito, il padre di Douglas deciderà di scendere al piano di sotto.

Sarà proprio in questo momento, che il Forrester commetterà un passo falso. Difatti, la sua conversazione con la Fulton sarà spiata da Liam. Proprio quest'ultimo capirà che i due personaggi stanno tramando qualcosa di losco. Per questo motivo, il fratello di Wyatt (Darin Brooks) inizierà a fare alcune indagini per venire a capo alla sconcertante scoperta. L'uomo riuscirà a scoprire la verità sullo scambio delle culle prima che sia troppo tardi? In attesa di sapere nuovi aggiornamenti su questa story-line, si ricorda che Beautiful va in onda da lunedì al venerdì sul canale del Biscione.