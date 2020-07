Le avventure della soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno sono sempre più travolgenti. Presto il vero volto di Emre Divit (Birand Tunca) verrà alla luce: a smascherare il contabile della Fikri Harika sarà proprio Can (Can Yaman).

Il fotografo verrà a conoscenza del doppio gioco del fratello, nell’istante in cui Sanem Aydin (Demet Ozdemir) gli ammetterà di aver sabotato alcuni lavori della sua agenzia su richiesta di Emre.

DayDreamer, trame turche: Can si scontra con il fratello Emre

Le anticipazioni turche relative a ciò che succederà nelle puntate della serie tv tra qualche settimana, svelano che Sanem non avrà altra scelta, oltre a quella di essere sincera con Can.

Quest’ultimo esigerà di ricevere delle spiegazioni dalla fanciulla, dopo aver origliato una conversazione di Sanem con suo fratello. A questo punto Aydin si vedrà costretta a svelare al primogenito di Aziz di non aver mai avuto una relazione con Osman, rimarcando che l’anello di fidanzamento che gli ha mostrato in realtà era un dono di Emre per Aylin. Inoltre Sanem dirà al fotografo di essersi introdotta nel suo appartamento furtivamente su richiesta di suo fratello, per mettere le mani in una misteriosa cartella rossa.

Una volta appresa la verità Can, sconvolto e pieno di rabbia, affronterà Emre, che durante l’accesa lite cercherà di difendersi. Quest’ultimo spiegherà al fratello di aver ordinato a Sanem di recuperare dei documenti per farli avere a loro madre, in quanto azionista del 40% della Fikri Harika.

Il giorno seguente Emre si presenterà al lavoro come se non fosse accaduto nulla, ma verrà cacciato subito dal fratello, che non ci penserà due volte a mandare via anche Aylin sotto lo sguardo dei dipendenti.

Aylin furiosa, il primogenito di Aziz non vuole avere nessun rapporto con Sanem

La situazione prenderà una brutta piega non appena Can, grazie a un vecchio amico, verrà a conoscenza che qualcuno ha corrotto un cliente per stringere un accordo commerciale con un'altra azienda.

Il figlio maggiore di Aziz, dopo aver riunito tutti i tasselli, capirà che c'è lo zampino di Emre, per questo motivo si scaglierà contro di lui. Quest'ultimo, oltre ad ammettere le sue colpe, gli dirà di aver agito alle sue spalle con l’obiettivo di far incassare più denaro alla loro agenzia. A pagarne le conseguenze sarà proprio la Fikri Harika, dal momento che a causa dell’accusa di corruzione perderà diversi clienti.

Emre tenterà di risolvere il grosso problema facendo i conti con l’ira di Aylin, che gli consiglierà di far accusare suo fratello per far fallire in modo definitivo l’azienda dei Divit.

Mentre il secondogenito di Aziz troverà consolazione tra le braccia di Leyla, poiché sarà l’unica persona che rimarrà al suo fianco in questo momento così complicato, il fotografo non cambierà idea. In particolare Can sarà sempre più convinto che se fosse stato avvisato prima da Sanem, la sua agenzia avrebbe proseguito a navigare in buone acque. Per tale motivo il figlio maggiore del Divit rimarrà fermo nella sua posizione, dato che non vorrà avere nessun tipo di rapporto con l’aspirante scrittrice.