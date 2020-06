La nuova soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno continuerà a fare compagnia ai telespettatori di Canale 5 per tutta l’estate in corso. I due protagonisti Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir) dopo aver superato numerosi ostacoli a causa di Emre e Aylin, si metteranno in viaggio per girare il mondo come hanno sempre desiderato.

Sfortunatamente il fotografo non riuscirà a far vedere alla propria amata le meraviglie del nostro pianeta, poiché entrambi rischieranno di perdere la vita dopo un terribile incidente d’auto. Mentre la scrittrice si riprenderà in fretta dalle ferite riportate, il fotografo entrerà in coma.

DayDreamer, spoiler turchi: il fratello di Emre e Aydin rischiano la vita

Gli spoiler provenienti dalla Turchia sugli episodi della serie tv in programmazione tra qualche settimana, svelano che i telespettatori assisteranno ad una scena sconcertante. Can e Sanem, quando saranno una coppia di fidanzati da più di due anni, saranno coinvolti in un grave avvenimento. Tutto inizierà quando il fotografo e la talentuosa scrittrice decideranno di partire per un viaggio intorno al mondo, nonostante i genitori di quest’ultima non saranno d’accordo. Purtroppo il destino giocherà un bruttissimo scherzo ai due innamorati, poiché verranno coinvolti in un incidente stradale: la vettura del primogenito di Aziz e Aydin si schianterà contro un camion.

Le conseguenze di quanto accaduto saranno piuttosto gravi, infatti durante il violento impatto Sanem verrà sbalzata fuori dal veicolo. Dopo lo shock iniziale la sorella di Leyla recupererà i sensi, mentre il primogenito di Aziz, a seguito del ricovero in ospedale, lotterà tra la vita e la morte poiché le sue condizioni di salute appariranno subito gravi.

Can perde la memoria, Sanem decisa a cominciare una nuova vita altrove

Can entrerà in coma e la sua amata Sanem rimarrà al suo fianco giorno e notte. Dopo un mese il figlio maggiore di Divit riaprirà gli occhi, ma non sarà più la stessa persona di prima. Scendendo nel dettaglio, la memoria del fotografo rimarrà ferma alla festa del 40esimo anniversario dell’azienda di famiglia.

A questo punto Aydin farà il possibile per aiutare la sua dolce metà a recuperare i ricordi, leggendogli anche il suo libro preferito.

La sorella di Leyla, decisa ad essere di nuovo felice al fianco del proprio amato, oltre a tentare di riaprire l’agenzia pubblicitaria indosserà gli stessi abiti che aveva all’inizio della loro storia d’amore. Qualsiasi tentativo della giovane sarà perso, al tal punto che si vedrà costretta a prendere una drastica decisione. Sanem sceglierà di cominciare una nuova vita altrove senza Can, che intanto sarà sempre più amareggiato e si sentirà in colpa per non avere nessun ricordo.