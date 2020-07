Le vicende sentimentali dello sceneggiato iberico Una vita, sono sempre più intriganti. Le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 nelle prossime settimane di programmazione, svelano che Ramon Palacios (Juanma Navas) dopo aver sofferto molto sarà pronto per fare un grande passo.

Il ricco borghese quando capirà di aver ritrovato la felicità al fianco di Carmen Sanjurjo (Maria Blanco), sorprenderà l’ex domestica con una proposta di matrimonio.

Una vita, trame: Ramon chiede la mano di Carmen

Nelle puntate della serie tv già andate in onda in Spagna per via della differenza di trasmissione con la rete nostrana, e che occuperanno il piccolo schermo italiano prossimamente Ramon sarà al centro delle scene.

Il padre di Antonito farà di tutto per far venire alla luce il vero volto di Genoveva e Alfredo, quando faranno cadere in miseria tutti i cittadini. Palacios si renderà protagonista di un gesto romantico, oltre a voler trovare le prove per poter dimostrare la colpevolezza dei Bryce ai vicini truffati.

L’uomo dopo aver confessato il suo amore a Carmen, le chiederà di sposarlo. Il ricco borghese sarà sicuro di voler diventare il marito di Sanjrujo, soprattutto quando vedrà la sua terzogenita Milagros avuta dalla defunta consorte Trini Crespo parecchio affezionata alla donna durante la breve trasferta ad Acacias 38. Per la precisione Ramon sorprenderà l’ex inserviente su una panchina, precisamente nel luogo esatto in cui ha avuto inizio la loro storia d’amore.

Susana deve realizzare l’abito da sposa di Sanjurjo, Palacios sopravvive a un attentato

Le prime persone che verranno a conoscenza dell’intenzione di Palacios ovviamente saranno Antonito e Lolita, poiché Carmen non saprà come far sapere l’importante novità a Fabiana e alle altre domestiche della soffitta.

In seguito Susana dopo aver disprezzato Sanjurjo dicendole che non diventerà mai una signora, si vedrà costretta a realizzare l’abito da sposa della stessa su ordine della nuora di Ramon. L’ex sarta avendo perso tutti i suoi risparmi a causa del crollo della banca americana gestita anche da Alfredo, non avrà altra scelta oltre a quella di accettare l’incarico di Lolita.

Nonostante ciò i futuri sposi non potranno ancora coronare il loro sogno d’amore, a causa di un imprevisto che desterà parecchia preoccupazione. In particolare Ramon rischierà la vita in un incidente stradale architettato da Genoveva e Alfredo, che tenteranno di sbarazzarsi dello scomodo borghese per non essere smascherati. Dopo essere sopravvissuto all’attentato, Palacios continuerà lo stesso ad organizzare i preparativi delle sue nozze con Carmen.