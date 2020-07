Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore. La TV Soap, nata nel 2005, avrà in serbo delle trame che faranno breccia nel cuore del pubblico.

Le anticipazioni provenienti dalla Germania rivelano che Christoph si troverà in una situazione di grande difficoltà. In seguito alla vendetta di Ariane, infatti, sarà costretto a ricominciare tutto daccapo. Inizialmente lavorerà nella pasticceria di sua sorella Linda, ben presto però cambierà occupazione ed escogiterà un metodo per spiare Ariane.

Tempesta d'amore, spoiler tedeschi: Christoph perde il ruolo d'albergatore

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Ariane riuscirà a convincere Christoph di essere innamorata di lui.

Il feeling tra i due diventerà talmente forte da spingere l'uomo a proporle di sposarlo. In realtà, però, si tratterà solo di un piano ben orchestrato, perché Ariane prova solo sentimenti di vendetta verso il suo futuro marito. Il suo obiettivo sarà quello di portare via ogni cosa a Christoph e di umiliarlo completamente. In breve tempo, l'albergatore perderà la propria catena di hotel, tutto il denaro in suo possesso e anche il Furstenhof.

Sarà la stessa Ariane a svelare l'inganno quando, senza alcun motivo apparente, lascerà Christoph. Quest'ultimo, raggirato e abbandonato, sarà costretto a chiedere aiuto.

Anticipazioni tedesche dei prossimi episodi di Tempesta d'amore: Christoph va a lavorare nella pasticceria di Linda

Christoph si guarderà attorno alla ricerca di qualcuno che possa aiutarlo a migliorare la propria situazione economica disastrosa. Nessuno, però, neanche tra i suoi amici, sarà disposto a fornirgli supporto.

Solo Linda deciderà di stargli accanto: la donna offrirà al fratello un posto di lavoro nella sua pasticceria. Sarà un bel cambiamento rispetto al passato, ma Christoph, incapace di trovare alternative valide, sarà costretto ad accettare.

Non sarà facile ambientarsi in pasticceria, ma il suo adattamento non durerà a lungo perché, dopo poco tempo, deciderà di cambiare impiego per spiare Ariane.

Tempesta d'amore, trame tedesche: Christoph vuole controllare Ariane

Nei prossimi episodi di Tempesta d'amore, Christoph abbandonerà il lavoro in pasticceria per diventare addetto alle riparazioni al Furstenhof. Dato che l'hotel, adesso, è gestito da Ariane, si troverà alla sua completa mercé. La donna non perderà occasione per umiliarlo e deriderlo. Gli affiderà come prima riparazione quella di alcuni sanitari e gli ordinerà di pulire l'insegna dell'albergo.

Christoph stringerà i denti e accetterà di portare a termine tutti gli incarichi. In un momento di fragilità, però, si sfogherà con gli altri lavoratori e criticherà Ariane. La donna lo sentirà e deciderà di vendicarsi ulteriormente.