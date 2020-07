Confermato l'appuntamento quotidiano su Canale 5 con la soap opera DayDreamer con protagonista Can Yaman. Lunedì 13 luglio partirà una nuova settimana in compagnia delle avventure dei protagonisti della fortunata serie che sta spopolando nel nostro Paese, ottenendo risultati soddisfacenti. Le anticipazioni riguardanti la puntata di lunedì pomeriggio rivelano che Sanem farà morire di gelosia Can, facendogli credere di essere interessata a Levent.

DayDreamer, le anticipazioni del 13 luglio 2020: Can e Sanem alle prese con Levent

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla puntata di DayDreamer che verrà trasmessa lunedì 13 luglio su Canale 5, rivelano che assisteremo all'arrivo del signor Levent (figlio di Remide), il titolare dell'azienda di prodotti biologici, il quale programmerà con Can la promozione e la conseguente vendita degli stessi.

A dare una mano in questo nuovo progetto sarà Sanem, la quale riuscirà ad avere un'idea a dir poco brillante riguardante la realizzazione di un nuovo spot che servirà proprio per la promozione dei prodotti biologici e che verrà realizzato dall'agenzia di Can.

E poi ancora, gli spoiler della prossima puntata di DayDreamer in onda lunedì 13 luglio su Canale 5 rivelano che Can, Polen, Levent e Sanem decideranno di organizzare un sopralluogo all'interno dei nuovi capannoni che sono stati acquistati da Remide. Tuttavia la serata avrà dei risvolti a dir poco turbolenti e l'esito finale non sarà affatto dei migliori.

Sanem farà ingelosire Can con Levent e lui ci cascherà

Le anticipazioni sulla trama della soap opera Mediaset, infatti, rivelano che Aydin mostrerà di essere visibilmente infastidita dalla presenza di Polen, la quale sembra voler fare di tutto per tornare a conquistare il cuore del suo amato fotografo.

Proprio per questo motivo, Sanem deciderà di attuare una strategia: proverà a far ingelosire Can, facendogli credere di essere interessata a Levent. Ebbene alla fine il progetto della ragazza andrà in porto, visto che riuscirà alla perfezione nel suo intento di far ingelosire Can.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché la trama della puntata di DayDreamer in onda lunedì 13 luglio su Canale 5, rivelano che Aylin farà una proposta a Can, chiedendogli di occuparsi della campagna pubblicitaria riguardante una nota casa automobilistica.

Fin qui nulla di male, se non fosse per il fatto che in cambio Aylin chiederà al fotografo un grosso favore. Di cosa si tratta e quale sarà la reazione di Can di fronte a questa proposta? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle 14.45.