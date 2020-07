Ci sono trasmissioni dedicate alla natura, alla spiritualità, al gioco e all'intrattenimento nella programmazione tv di Rai 1 per la giornata di domenica 12 luglio. Come sempre, il palinsesto della mattina domenicale sarà incentrato su format religiosi, quello del primo pomeriggio proporrà le repliche di "Domenica In" e del talent musicale "Ora o mai più", mentre in prima serata andrà in onda la seguita fiction che ha come protagonisti Lino Guanciale e Vanessa Incontrada. L'ultimo programma della giornata sarà lo Speciale Tg1.

La programmazione tv di Rai 1 per domenica 12 luglio: mattina e pomeriggio

Come ogni domenica, il compito di accendere le luci in Casa Rai 1 sarà affidato a Lorena Bianchetti che andrà in onda con "A sua immagine" alle ore 06:00. La trasmissione comparirà in palinsesto anche a metà mattina, alle 10:30 circa.

Alle 07:05 arriva già il tempo di spaziare con i viaggi di "Overland 20: dalla Guinea alla Nigeria" con Filippo e Beppe Tenti, mentre il Tg1 mattutino delle ore 08:00 anticiperà la messa in onda di "Linea Blu: Cilento" con Donatella Bianchi. Alle 09:00 nuova edizione del Tg1 e alle 09:40 il primo canale Rai trasmetterà "Paesi che vai". In questa puntata Livio Leonardi si troverà a Bologna, capoluogo dell'Emilia Romagna, per una puntata che avrà come protagoniste le donne bolognesi.

Alle 10:55 verrà proposta la Santa Messa dalla Cattedrale di Civitavecchia con il commento di Elena Bolascoa, al quale farà seguito la Recita dell'Angelus da Piazza San Pietro. Alle 12:20 gli appassionati di agricoltura e bella natura potranno seguire i racconti di "Linea Verde Estate", con Marco Bianchi e Angela Rafanelli e infine il palinsesto mattutino si concluderà con il Tg1 delle 13:30.

La programmazione di Rai 1 per il pomeriggio di di domenica 12 luglio sarà completamente occupata da 2 trasmissioni. Dalle 14:00 alle 16:00 verrà mandato in onda "Il meglio di Domenica In", mentre alle 16:10 verrà riproposta la prima edizione di "Ora o mai più", il programma di vecchie glorie musicali condotto da Amadeus.

Tra gli artisti in gara Massimo di Cataldo, Alessandro Canino, Donatella Milani, Jalisse, Marco Armani, Francesca Alotta, Valeria Rossi e Stefano Sani.

Programmi del tardo pomeriggio e della prima serata

Alle ore 18:45 i telespettatori potranno giocare da casa con il game show "Reazione a catena", alle 20:00 potranno aggiornarsi con le ultime news del Tg1 serale e dalle 20:35 in poi potranno fare un tuffo nei ricordi con il programma di videospezzoni "Techetecheté"-

Alle 21:25 scatta il tempo della classica fiction domenicale in prime-time con due episodi di "Non dirlo al mio capo". Le puntate avranno il titolo di "Occhio per occhio, cuore per cuore" e "A carte scoperte". Alle 23:45 l'ultimo programma di questa giornata estiva sarà lo Speciale Tg1.