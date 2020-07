L'appuntamento con la soap opera Daydreamer - Le ali del sogno continua ad appassionare ogni giorno milioni e milioni di spettatori e le anticipazioni che arrivano dalle puntate turche rivelano che ci saranno delle novità e dei colpi di scena che riguarderanno soprattutto la coppia protagonista composta da Can e Sanem. In particolar modo, il fotografo sarà vittima di un terribile incidente in auto che avrà delle conseguenze molto pesanti sul suo stato di salute e che farà preoccupare molto la sua dolce metà.

Anticipazioni Daydreamer puntate turche: incidente per Can che perde la memoria

Nel dettaglio, gli spoiler che arrivano dalle puntate turche di Daydreamer - Le ali del sogno, che andranno in onda nelle prossime settimane anche da noi su Canale 5, rivelano che Can e Sanem, dopo aver capito di essere super innamorati l'uno dell'altro, prenderanno in considerazione la possibilità di fare un viaggio insieme in giro per il mondo.

Peccato, però, che la famiglia della ragazza non sia d'accordo e cercherà in tutti i modi di ostacolare questa partenza.

Nonostante ciò non riusciranno a mettere da parte il sogno di Sanem che alla fine organizzerà la partenza con il suo fidanzato. Ma il destino sarà crudele per i due giovani innamorati, visto che saranno protagonisti di un incidente d'auto e alla guida ci sarà proprio Can.

Le anticipazioni delle puntate turche di Daydreamer rivelano che dopo la corsa in ospedale arriverà la terribile batosta per la coppia. Can, infatti, in seguito all'incidente finirà in coma: al suo fianco ci sarà Sanem che non lo lascerà mai da solo e proverà in tutti i modi a farlo risvegliare, anche leggendogli il suo libro preferito.

La ragazza, infatti, spera che la forza dell'amore possa far sì che Can si risvegli dal coma e che insieme riprendano in mano le redini della loro tormentata storia d'amore.

Sanem disperata per Can

Il colpo di scena ci sarà ma non sarà positivo per la coppia: gli spoiler della soap opera, infatti, rivelano che dopo un lungo periodo di coma, Can si risveglierà ma non ricorderà più nulla degli ultimi due anni, ossia del periodo che ha trascorso al fianco di Sanem.

La ragazza, però, non si arrenderà e proverà in tutti i modi a fargli ricordare quello che hanno vissuto insieme ma l'esito finale non sarà positivo, dato che Can non riuscirà a ricordare nulla dell'ultimo periodo che ha vissuto.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler di Daydreamer rivelano che ci saranno delle novità anche per quanto riguarda il personaggio di Leyla, la quale si renderà conto di essersi innamorata di Emre.

Sarà ricambiata oppure no? Lo scopriremo nel corso degli episodi futuri della soap.