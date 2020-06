Prosegue l'appuntamento pomeridiano in prima visione assoluta su Canale 5 con le puntate della nuova serie tv turca DayDreamer - Le ali del sogno, che vede come protagonista l'attrice Demet Ozdemir e l'attore Can Yaman. Gli spoiler raccontano che nel corso della settimana che va dal 29 giugno al 3 luglio 2020 ci saranno molteplici colpi di scena per gli appassionati della soap: Aylin Yuksel ruberà delle fotografie importanti all'interno del cellulare di Emre così da compromette drasticamente la reputazione di Can Divit. Ahyan e J.J, invece, troveranno la persona che ha cercato di rovinare Can Divit.

A tal proposito, quest'ultimo e Sanem fingeranno di essere una coppia dinanzi all'imprenditore Enzo Fabbri.

DayDreamer, spoiler 29 giugno fino al 3 luglio: Aylin compromette la reputazione di Divit

Scendendo nei dettagli, infatti, le anticipazioni delle nuove puntate di DayDreamer che saranno trasmesse dal 29 giugno al 3 luglio 2020 su Canale 5, rivelano che Sanem cercherà di fare tutto il suo possibile per agevolare l'accordo del contratto lavorativo tra l'agenzia Fikri Harika, sede in cui lavora, e l'azienda del famoso imprenditore italiano Enzo Fabbri. Per questo motivo, la giovane e Can fingeranno di essere fidanzati. Nello stesso momento, la perfida Aylin metterà in atto un piano per mettere a repentaglio la reputazione di Can: la donna, dopo aver rubato delle fotografie dal cellulare di Emre, userà uno stratagemma e farà accusare di plagio il maggiore dei fratelli Divit.

Quest'ultimo, a causa dell'accusa mossa da parte di Aylin, avrà dei seri problemi con la commissione disciplinare, tanto che verrà sospeso dall'associazione fotografi.

DayDreamer: Ahyan e J.J rintracciano la persona che ha provato a rovinare Can

DayDreamer - Le ali del sogno continuerà a stupire il pubblico italiano anche nelle puntate in onda la prossima settimana.

Le anticipazioni annunciano che Emre non ci metterà molto a scoprire che è stata proprio Aylin a organizzare il piano disonesto per mettere a repentaglio la reputazione di Can. Sempre quest'ultimo scoprirà da Sanem che è stato sospeso dall'associazione mondiale fotografi, avvenuta dopo l’accusa di plagio.

Intanto, Ayhan e J.J riusciranno a rintracciare la persona che ha compromesso la reputazione di Can. Purtroppo, però, i due ragazzi saranno scoperti e ostacolati da Emre proprio nel momento in cui cercheranno di recarsi dal colpevole. In attesa di sapere come evolverà questa story-line, si ricorda che le puntate della soap vanno in onda tutti i giorni alle ore 14:45 sul canale del Biscione. Inoltre è possibile rivedere tutti gli episodi su mediaset play.