La nuova soap opera Daydreamer - le ali del sogno continua a tenere compagnia ai telespettatori italiani nei caldi pomeriggi estivi. Gli spoiler turchi rivelano che la perfida Aylin (Sevan Yasar) prenderà di mira Can Divit (Can Yaman), ancora per molto. Quest’ultimo dopo aver rischiato di rinunciare alla sua carriera di fotografo, non vorrà avere più nulla a che fare con il suo fidato avvocato Metin (Tuan Tunali), proprio a causa dell’ex dipendente della sua azienda.

In particolare il primogenito di Aziz apprenderà che il suo legale passava delle informazioni della Fikri Harika a sua madre, con la complicità di suo fratello Emre.

Daydreamer, trame turche: Emre teme di poter essere smascherato dal fratello

Nel corso degli episodi della serie tv in programma su Canale 5 prossimamente, Aylin non appena Emre metterà la parola fine alla sua relazione non si rassegnerà all'idea di averlo perso. Can quando la darklady gli confesserà di amare ancora suo fratello, le permetterà di lavorare nella sua agenzia per la campagna pubblicitaria di un cliente in comune. Grazie a questo escamotage, la donna verrà a conoscenza che Metin sta facendo sapere alla madre del primogenito di Aziz tutto ciò che accade nell'azienda. Per la precisione Aylin tramite una conversazione tra l’avvocato ed Emre, vedrà quest’ultimo turbato per il fatto di poter essere smascherato dal fratello.

A questo punto il legale farà avere alla signora Divit i documenti necessari: quest’ultima si rivelerà essere ovviamente una degli azionisti della Fikri Harika. Nel contempo Aylin avrà intenzione di convincere Can ad andarsene in modo definitivo da Istanbul.

Can non perdona Metin, Aylin felice per il suo trionfo

Per riuscire nel suo intento, Aylin acquisterà una valigetta identica a quella di Metin e la porterà con sé in una riunione che si svolgerà nella dimora dei Divit. Non appena avrà la situazione sotto controllo, la darklady ordinerà a Ceycey di far sparire sia la sua borsa che quella dell’avvocato.

In seguito Aylin dopo aver finto di aver messo casualmente le mani sulla documentazione che Metin era in procinto di consegnare alla moglie di Aziz, la farà avere a Can. Quest’ultimo su tutte le furie per aver appreso del gesto scorretto del suo avvocato, non ci penserà due volte a licenziarlo.

Nonostante Metin cercherà di farsi perdonare, il fratello di Emre rimarrà fermo nella posizione presa e farà presente a colui che considerava suo amico di non voler avere persone false nella sua vita. Infine, mentre Aylin farà dei salti di gioia per il suo trionfo, Sanem sarà sempre più convinta di non poter stare al fianco di Can per aver aiutato Emre a danneggiare la reputazione del fotografo pur non essendone consapevole.